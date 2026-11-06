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Stade Rennais : le PSG et le RC Lens offrent une excellente nouvelle à Haise avant le LOSC

Par Bastien Aubert1 min de lecture
Franck Haise (Stade Rennais)

Si le Stade Rennais ne convainc pas dans le jeu depuis le début de la saison, les statistiques donnent raison à Franck Haise.

Les critiques sur le Stade Rennais sont nombreuses mais les chiffres sont plutôt flatteurs pour Franck Haise. Selon les données d’Opta, le Stade Rennais a remporté 15 rencontres de Ligue 1 depuis le début de l’année 2026.

Le Stade Rennais d’Haise talonne le PSG !

Un bilan qui place le club breton parmi les équipes les plus performantes du championnat sur cette période. Malgré les réserves sur le jeu proposé, le Stade Rennais a donc trouvé une certaine efficacité et continue d’accumuler les résultats positifs.

Sur cette période, un seul club affiche un meilleur bilan que le Stade Rennais : le PSG, avec 18 victoires en Ligue 1. Les Parisiens devancent ainsi les hommes de Franck Haise, qui peuvent tout de même se satisfaire d’être leur dauphin dans ce classement prestigieux.

Le souvenir du RC Lens à la sauce Haise refait surface

Et l’année 2026 n’est pas terminée. Les Rennais auront donc encore l’occasion d’améliorer ce total et de confirmer leur dynamique dès dimanche en accueillant le LOSC au Roazhon Park (15h). Ces statistiques rappellent forcément le passage réussi de Franck Haise sur le banc du RC Lens. L’entraîneur avait marqué les esprits chez les Sang et Or, et certains observateurs commencent à retrouver des similitudes avec cette période.

Le compte Footbalogue s’est notamment réjoui de cette évolution : « On retrouve petit à petit le Franck Haise de Lens ». Un compliment qui prend tout son sens avant le choc face au LOSC. Reste désormais à savoir si le Stade Rennais parviendra à joindre la manière aux résultats dans ce dernier rendez-vous important avant la trêve.

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