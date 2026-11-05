Stade Rennais – Olympiakos (0-0) : Pierre Ménès interpelle Haise et détruit ses joueurs

Pierre Ménès n’est pas tendre avec le Stade Rennais après son piètre match nul contre l’Olympiakos en Ligue Europa (0-0).

Le Stade Rennais n’a pas réussi à faire la différence face à l’Olympiakos. Malgré quelques situations intéressantes, les hommes de Franck Haise ont dû se contenter d’un triste match nul (0-0), mercredi soir, au Roazhon Park.

Ménès dénonce un manque d’ambition au Stade Rennais

La prestation du Stade Rennais n’a pas du tout convaincu Pierre Ménès. Le consultant a vivement critiqué le manque d’ambition offensive des Bretons et s’est notamment arrêté sur plusieurs individualités.Les absences ont-elles pesé trop lourd ? Rennes devait notamment composer sans Estéban Lepaul, Przemysław Frankowski et Quentin Merlin. Mais pour Ménès, les circonstances ne suffisent pas à expliquer le visage affiché par les Rouge et Noir. Le consultant n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la rencontre : il a jugé le match « épouvantablement nul » et s’est interrogé sur la capacité des Rennais à proposer aussi peu de choses offensivement à domicile. Un manque d’ambition qu’il trouve particulièrement incompréhensible et exaspérant.

Pierre Ménès a également ciblé plusieurs joueurs. Mousa Al-Tamari et Boulaye Dia n’ont pas échappé à ses critiques. Le premier a certes beaucoup tenté, mais son activité n’a pas permis de débloquer la situation. Le second a été particulièrement discret, avec trop peu d’influence dans la surface adverse. À l’inverse, Mahamadou Nagida a davantage trouvé grâce à ses yeux. Le latéral gauche a apporté de l’activité et a notamment été à l’origine de l’action qui a conduit au but contre son camp finalement refusé à l’Olympiakos. Mais cette satisfaction individuelle ne règle pas le problème collectif. Pierre Ménès a ainsi souligné qu’il était impossible de construire toute l’animation offensive d’une équipe uniquement autour de son arrière gauche.

Un message fort à Franck Haise

Le constat est d’autant plus frustrant que le Stade Rennais conserve des possibilités de qualification. Après quatre journées, les Bretons restent invaincus en Ligue Europa, avec une victoire et trois matches nuls. Ils comptent six points et occupent provisoirement la douzième place, avant les autres rencontres de la journée. Mais Pierre Ménès pose une question de fond : « Mathématiquement, ils conservent toutes leurs chances, mais pour quoi faire quand on voit la pauvreté ? » Un avertissement adressé indirectement à Franck Haise : rester dans la course ne suffit pas si le contenu ne suit pas.

L’entraîneur du Stade Rennais, lui, a défendu une autre lecture de la rencontre. Après le match, il a insisté sur les progrès défensifs de son équipe et sur la solidité affichée face à un adversaire de qualité. Il a même estimé que le résultat reflétait assez bien les forces en présence. Deux lectures qui résument le débat autour de ce 0-0 : Rennes a retrouvé une certaine stabilité derrière, mais son manque de créativité et de poids offensif continue de poser question.