Stade Rennais Mercato : deux récentes recrues déjà poussées dehors cet hiver !

Le Stade Rennais pourrait déjà se séparer de deux de ses récentes recrues lors du prochain mercato hivernal : Issa Soumaré et Arnaud Nordin.

À l’approche du mercato hivernal, le Stade Rennais pourrait procéder à plusieurs ajustements au sein de son effectif, notamment dans le sens des départs. Selon les indiscrétions du compte X @jonathan35001, deux joueurs offensifs seraient déjà poussés vers la sortie par le club breton : Issa Soumaré et Arnaud Nordin. Deux recrues relativement récentes qui pourraient donc faire leurs valises dès le mois de janvier.

Soumaré et Nordin invités à partir cet hiver !

« Recruter des ailiers cet été pour leur notifier qu’ils pouvaient chercher une porte de sortie dès cet hiver. Éternels recommencements », a regretté le suiveur du Stade Rennais sur X, avant de dévoiler l’identité des deux joueurs concernés. Une information qui, si elle se confirme, témoignerait de la volonté des dirigeants rennais de revoir leurs plans dans le secteur offensif, quelques mois seulement après avoir misé sur de nouveaux éléments pour renforcer leur effectif.

Un départ six mois après son arrivée pour Soumaré ?

Arrivé libre au Stade Rennais l’été dernier en provenance du Havre, Issa Soumaré pourrait ainsi quitter les Rouge et Noir seulement six mois après sa signature, malgré neuf apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

De son côté, Arnaud Nordin, recruté en janvier dernier par Rennes en provenance de Mayence, peine également à trouver sa place dans les plans de Franck Haise. Régulièrement écarté du groupe rennais depuis le début de l’exercice, l’ancien Montpelliérain pourrait lui aussi être amené à se trouver un nouveau point de chute cet hiver. Reste désormais à savoir si ces deux dossiers déboucheront sur des départs lors du prochain mercato hivernal.