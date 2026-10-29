Stade Rennais : Franck Haise a dévoilé son chouchou au grand jour

indispensable dans la défense rennaise depuis son arrivée, Charlie Cresswell a gagné la confiance de Franck Haise grâce à son leadership, son goût du duel et sa capacité à s’adapter aux choix tactiques.

Au Stade Rennais, un joueur semble déjà faire l’unanimité auprès de Franck Haise. Recruté à Toulouse durant l’été, Charlie Cresswell s’est rapidement imposé comme un élément incontournable de l’arrière-garde bretonne. Son temps de jeu et les compliments de son entraîneur témoignent de l’importance prise par le défenseur anglais dans le projet rennais.

Charlie Cresswell, le défenseur dont Haise ne peut plus se passer

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : après les huit premières journées de Ligue 1 de la saison 2026-2027, Charlie Cresswell est le seul joueur du Stade Rennais à avoir disputé l’intégralité des rencontres, soit 720 minutes. Même chose pour les trois matchs de Ligue Europa. Une régularité qui illustre la confiance accordée par Franck Haise à son défenseur central.

Cette confiance ne doit rien au hasard. L’entraîneur rennais apprécie particulièrement son tempérament et son engagement dans les tâches défensives. « C’est vraiment quelqu’un qui aime défendre, qui aime protéger l’axe, qui aime protéger le but et qui est très fort pour ça », expliquait-il, en soulignant les qualités naturelles de son joueur.

Au-delà de son impact dans les duels, Cresswell se distingue également par sa capacité à diriger ses partenaires. « Il a son côté leadership », insiste Haise, qui voit en lui un véritable patron défensif, capable de communiquer et de maintenir une organisation collective. Pour le technicien, cette combinaison est précieuse : « Ce côté à la fois leader vocal d’une défense et en même temps un véritable défenseur, dans le bon sens du terme, je trouve que ça nous est indispensable. »

Une polyvalence précieuse pour le Stade Rennais

L’autre atout de Charlie Cresswell réside dans son adaptation aux différents systèmes de jeu. Avec le changement d’organisation opéré par Franck Haise, passé à une défense à trois centraux, l’international Espoirs anglais n’a pas eu besoin d’une longue période d’adaptation.

Le défenseur avait déjà évolué dans cette configuration à Toulouse, tandis que ses prestations avec la sélection anglaise en espoirs avaient permis à Haise de l’observer dans une défense à deux. L’entraîneur avait d’ailleurs abordé cette question avec lui avant son recrutement. Son constat est sans ambiguïté : « Il s’adapte facilement aux deux systèmes. »

Le recrutement de l’Anglais apparaît donc déjà comme un choix fort du mercato rennais. À seulement 23 ans, il s’est installé parmi les hommes de confiance du technicien. Et au regard de ses qualités défensives, de son leadership et de sa polyvalence, Charlie Cresswell a tout pour rester l’un des piliers du Stade Rennais cette saison.