RC Lens : Cahuzac peut compter sur un allié inattendu au LOSC !

Avant le derby du Nord entre le LOSC et le RC Lens, Benjamin André a eu des mots chaleureux pour Yannick Cahuzac, le coach lensois.

Le derby du Nord, c’est aussi une histoire de retrouvailles et de respect. À l’approche du choc entre le LOSC et le RC Lens, Benjamin André a évoqué sa relation avec Yannick Cahuzac, coach lensois. Les deux hommes, qui ont notamment évolué dans l’environnement du football corse, se connaissent depuis longtemps et ont croisé le fer à plusieurs reprises au cours de leur carrière.

Benjamin André se réjouit pour Yannick Cahuzac

En conférence de presse, le milieu de terrain lillois n’a pas caché l’estime qu’il porte à celui qu’il a souvent affronté, notamment lorsque Cahuzac évoluait au SC Bastia.

« Avec Cahu, on se connaît très bien. On est Ajacciens tous les deux, on s’est beaucoup affrontés quand il était au Sporting (Bastia), puis après à Lille pour moi et à Lens pour lui. On s’apprécie, je suis content pour lui et Jean-Louis (Leca). »

Un duel toujours intense, mais dans le respect

Si les retrouvailles se feront dans des camps opposés, l’ancienneté de leur relation n’enlève rien à l’intensité du derby. André se souvient de confrontations engagées face à Cahuzac, toujours marquées par le respect mutuel.

« Face à Yannick, c’était toujours une grosse bataille sur le terrain, mais toujours dans le respect parce qu’on a beaucoup de connaissances en commun aussi. À chaque fois qu’on se retrouve, c’est avec grand plaisir. »

Des mots qui illustrent une facette plus humaine du derby du Nord. Vendredi soir, la rivalité entre Lille et Lens reprendra ses droits sur la pelouse, mais elle n’effacera pas les liens tissés au fil des années entre les deux hommes.