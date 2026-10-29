L’interdiction de déplacement des supporters du RC Lens pour le derby du Nord contre le LOSC est en partie justifiée par… la présence de Florian Thauvin !

Comme attendu, la préfecture du Nord a publié un arrêté interdisant le déplacement des supporters du RC Lens pour le derby face au LOSC, programmé vendredi soir à 21h05 au stade Pierre-Mauroy.

Thauvin, un motif inattendu qui fait réagir au RC Lens

La mesure interdit aux fans sang et or d’accéder à l’enceinte lilloise, mais également de circuler et de stationner dans un large périmètre autour du stade entre 18h30 et 1h30 du matin. Cette décision ne devrait toutefois pas modifier considérablement la situation concernant le parcage visiteurs. Le RC Lens avait déjà annoncé qu’il ne commercialiserait pas les places réservées à ses supporters, dans le contexte des incidents survenus à Bruges.

L’interdiction concerne néanmoins, en principe, les supporters individuels qui souhaiteraient se rendre à Lille pour assister à la rencontre. Reste à savoir si certains tenteront malgré tout de contourner les restrictions en se faisant discrets. C’est surtout l’un des arguments avancés par les autorités qui attire l’attention. Dans son arrêté, la préfecture évoque notamment « la présence sur le terrain de Florian Thauvin contre lequel les supporters ultras du club lillois nourrissent une forte hostilité ».

L’origine de cette animosité remonte à l’été 2013. À l’époque, Florian Thauvin avait rejoint le LOSC avant de quitter rapidement le club pour s’engager avec l’OM, quelques mois plus tard. Un épisode qui avait profondément marqué une partie des supporters lillois et laissé des traces dans les relations entre le joueur et le public nordiste. Depuis, le nom de l’international français reste associé à cet épisode particulièrement sensible dans le Nord. Sa présence sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy est donc considérée par les autorités comme un élément susceptible d’alimenter les tensions à l’occasion de ce derby.

Une justification qui passe mal chez les supporters du RC Lens

Sans surprise, cette explication a suscité de vives réactions du côté lensois. Pour une partie des supporters sang et or, invoquer l’hostilité envers Florian Thauvin pour justifier une interdiction de déplacement apparaît pour le moins surprenant. L’ironie est d’autant plus forte que le derby est déjà marqué par une rivalité historique entre les deux clubs.

Dans ce contexte, certains supporters estiment que la responsabilité des tensions ne peut pas être résumée à la seule présence d’un joueur sur le terrain. La réaction résume parfaitement leur incompréhension : « Que Florian Thauvin soit un joueur dangereux pour le LOSC, personne n’en doute. Mais de là à en faire un motif d’interdiction de déplacement des supporters lensois, il fallait oser ! »

Au-delà de la formule provocatrice, cette déclaration illustre le sentiment d’injustice ressenti par une partie du public lensois face à une mesure collective qui prive les supporters de leur derby. Cette polémique vient ajouter un nouvel épisode à la longue histoire des confrontations entre Lens et Lille. Entre les restrictions imposées aux supporters, les tensions autour de la sécurité et le passif de Florian Thauvin avec le LOSC, tous les ingrédients semblent réunis pour faire monter la pression avant le coup d’envoi.