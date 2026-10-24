Pronostic AS Monaco – LOSC (25/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la huitième journée de Ligue 1 entre l’AS Monaco et le LOSC, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’AS Monaco et le LOSC s’affrontent ce samedi (15h) au stade Louis-II, à l’occasion de l’un des chocs de la huitième journée de Ligue 1. Un duel au sommet dans la course à l’Europe entre les Monégasques, cinquièmes, et les Dogues, quatrièmes.

Ligue 1 – AS Monaco vs LOSC

Dimanche 25 octobre 2026 · 15h · Stade Louis-II

AS Monaco : retrouver le chemin de la victoire en championnat

L’AS Monaco réalise un début de saison 2026-2027 plutôt encourageant, même si les résultats des dernières semaines ont quelque peu freiné sa progression. Cinquièmes du classement après sept journées, les Monégasques restent pleinement engagés dans la course aux places européennes. Mais pour espérer se rapprocher du podium, le club de la Principauté devra retrouver davantage de régularité, notamment face à ses concurrents directs.

Les joueurs de Filipe Luís restent notamment sur une défaite sur la pelouse du FC Lorient (1-0) lors de la précédente journée. Un revers frustrant qui a confirmé les difficultés rencontrées par Monaco ces dernières semaines, avec une seule victoire lors de ses quatre derniers matchs de championnat. Une dynamique que les Monégasques voudront impérativement inverser devant leur public.

Car si Monaco peine à enchaîner les bons résultats, le club de la Principauté conserve de sérieux arguments, particulièrement à domicile. Toujours invaincus au stade Louis-II en Ligue 1 cette saison, les Rouge et Blanc comptent bien profiter de la réception du LOSC pour relancer la machine. Une victoire leur permettrait non seulement de dépasser leur adversaire du week-end, mais également de rester au contact des premières places.

Sur le plan offensif, Monaco pourra notamment compter sur le retour de Paris Brunner, qui a déjà inscrit quatre buts en championnat cette saison. L’attaquant allemand, de retour de suspension, pourrait apporter sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur face à une défense lilloise particulièrement solide depuis le début de l’exercice.

Reste néanmoins à savoir dans quel état de fraîcheur physique se présenteront les Monégasques. Engagés également sur la scène européenne, ils ont reçu Fribourg jeudi en Ligue Conférence, seulement trois jours avant ce choc de championnat. Filipe Luís devra donc trouver le bon équilibre entre la nécessité d’aligner une équipe compétitive et celle de préserver certains organismes.

LOSC : poursuivre sa belle saison et consolider sa place dans le haut du classement

De son côté, le LOSC affiche également de belles ambitions depuis le début de la saison. Quatrièmes de Ligue 1 après sept journées, les Dogues occupent une position intéressante dans la course aux places européennes et entendent bien poursuivre sur cette lancée. Un succès sur la pelouse de l’AS Monaco constituerait une excellente opération pour les Nordistes, qui prendraient trois points d’avance sur un concurrent direct.

Les Lillois restent toutefois sur un résultat frustrant en championnat. Accrochés par le Stade Brestois (1-1) lors de la précédente journée, ils n’ont pas réussi à faire la différence malgré l’avantage d’évoluer à domicile. Un partage des points qui les oblige désormais à chercher un résultat positif en Principauté pour ne pas perdre de terrain sur les équipes de tête.

Malgré ce léger coup d’arrêt, le bilan du LOSC reste satisfaisant. Avec trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs de Ligue 1, les Dogues ont démontré leur capacité à prendre régulièrement des points. Leur solidité défensive constitue notamment l’une de leurs principales forces. Avec seulement cinq buts encaissés en sept journées, les Nordistes possèdent l’une des défenses les plus performantes du championnat.

Cette organisation pourrait s’avérer précieuse face à une équipe monégasque qui dispose de plusieurs joueurs capables de faire la différence individuellement. Les Lillois devront notamment se montrer vigilants dans la gestion des espaces et éviter de laisser trop de possibilités aux attaquants adverses, particulièrement dans les phases de transition.

Offensivement, le LOSC pourra s’appuyer sur l’expérience d’Olivier Giroud. L’ancien international français, qui a trouvé le chemin des filets sur penalty contre Brest, devrait une nouvelle fois jouer un rôle important à la pointe de l’attaque en l’absence d’Ayase Ueda. Sa présence dans la surface et sa capacité à conserver le ballon pourraient permettre aux Dogues de se procurer des occasions.

Enfin, les Lillois devront également digérer leur dernière sortie européenne. Battus par Galatasaray (4-2) mardi en Ligue des Champions, ils auront bénéficié de quelques jours supplémentaires de récupération par rapport à Monaco. Un avantage physique potentiel qui pourrait compter dans une rencontre aussi équilibrée.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières oppositions entre l’AS Monaco et le LOSC ont plutôt tourné à l’avantage des Nordistes. Lille a notamment remporté les trois dernières confrontations directes entre les deux formations, une série qui pourrait donner un léger ascendant psychologique aux Dogues avant ce nouveau déplacement en Principauté.

Pour autant, Monaco possède les qualités nécessaires pour mettre fin à cette mauvaise série. Les rencontres entre ces deux prétendants à l’Europe sont régulièrement disputées, avec deux formations qui disposent d’arguments offensifs intéressants, mais également de solides organisations collectives.

Cette nouvelle confrontation s’annonce d’autant plus importante que les deux équipes comptent le même nombre de points au classement. Au-delà du prestige de l’affiche, le vainqueur réaliserait une opération comptable intéressante dans la course aux premières places.

Les compos probables

La compo probable de l’AS Monaco : Hradecky – Vanderson, Sané, Salisu, Nazinho – Camara, Zakaria – Minamino, Fati, Golovin – Brunner.

Absents : Dier, Idumbo (blessés).

La compo probable du LOSC : Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud – Bentaleb, André – E. Mbappé, Haraldsson, Bakwa – Giroud.

Absents : Igamane (reprise), Santos, Ueda (blessés).

Les joueurs à suivre

Paris Brunner (AS Monaco) : Le jeune attaquant allemand est l’une des grandes satisfactions du début de saison monégasque. Auteur de sept buts en huit rencontres toutes compétitions confondues avant la réception de Fribourg, dont quatre réalisations en Ligue 1, il s’est rapidement imposé comme une arme offensive majeure. De retour de suspension, Brunner devrait retrouver sa place à la pointe de l’attaque. Sa vitesse, ses déplacements et son efficacité devant le but pourraient faire la différence face à une défense lilloise qui a montré quelques signes de fragilité sur la scène européenne.

Olivier Giroud (LOSC) : À 40 ans, l’ancien international français demeure un élément important de l’attaque lilloise. Avec deux buts et deux passes décisives en championnat cette saison, il continue d’apporter son expérience et son sens du but aux Dogues. Buteur sur penalty contre Brest (1-1) lors de la dernière journée, Giroud devrait de nouveau être titularisé en l’absence d’Ayase Ueda. Face à Monaco, sa présence dans la surface, son jeu aérien et sa capacité à faire jouer ses partenaires pourraient permettre au LOSC de mettre en difficulté la défense adverse.

Notre pronostic pour AS Monaco – LOSC

Ce choc entre l’AS Monaco et le LOSC s’annonce particulièrement ouvert. Les deux formations occupent respectivement les cinquième et quatrième places du classement, avec le même nombre de points après sept journées. Si les Monégasques possèdent l’avantage du terrain, leur dynamique récente en championnat invite à la prudence. Après avoir réalisé un excellent début de saison, les hommes de Filipe Luís ont ralenti la cadence, concédant notamment leur première défaite sur la pelouse de Lorient (1-0) lors de la précédente journée.

Toutefois, le club de la Principauté conserve plusieurs arguments pour renouer avec le succès. Toujours invaincu à domicile cette saison, Monaco pourra notamment compter sur le retour de Paris Brunner, particulièrement efficace depuis le début de l’exercice. Avec des joueurs comme Ansu Fati, Aleksandr Golovin ou encore Takumi Minamino, les Monégasques possèdent suffisamment de qualités offensives pour faire la différence face à n’importe quel adversaire.

En face, le LOSC traverse également une période moins convaincante. Les Dogues restent sur trois rencontres consécutives sans victoire toutes compétitions confondues et viennent notamment de concéder une lourde défaite à domicile contre Galatasaray (2-4) en Ligue des Champions. Malgré leur solidité défensive affichée en championnat, les Nordistes ont donc montré certaines limites face à des adversaires capables de mettre leur arrière-garde sous pression.

Les Lillois possèdent néanmoins de sérieux atouts pour espérer ramener un résultat positif de leur déplacement. Leur bilan récent face à Monaco, avec trois victoires consécutives, plaide notamment en leur faveur. Les hommes de Bruno Genesio pourraient également profiter d’une journée de récupération supplémentaire pour faire la différence physiquement, notamment en seconde période.

Les cotes d’AS Monaco – LOSC

Pari Cote Victoire de l’AS Monaco 2,04 Match nul 3,35 Victoire du LOSC 3,50

Notre pronostic : victoire de l’AS Monaco, cotée à 2,04.

Nous misons sur une victoire de l’AS Monaco devant son public. Malgré leurs difficultés récentes, les Monégasques disposent d’un potentiel offensif important et devraient chercher à prendre rapidement l’initiative pour mettre fin à leur mauvaise série en championnat. Le retour de Paris Brunner pourrait notamment apporter davantage de profondeur et d’efficacité à une attaque restée muette à Lorient.

Le LOSC possède néanmoins suffisamment de qualités pour poser des problèmes aux joueurs de Filipe Luís. Les Dogues pourraient notamment exploiter les espaces laissés par Monaco pour se créer plusieurs occasions et trouver le chemin des filets. Mais les récentes difficultés défensives des Nordistes, illustrées par les quatre buts encaissés contre Galatasaray, pourraient leur coûter cher face aux individualités monégasques.

Nous imaginons donc une rencontre animée et relativement équilibrée, au cours de laquelle les deux équipes pourraient marquer. Mais l’avantage du terrain et le retour de Brunner pourraient finalement permettre à Monaco de faire la différence et de dépasser son adversaire au classement.

Notre score : AS Monaco 2-1 LOSC.