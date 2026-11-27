Voici l’analyse complète du match de la 12e journée de Ligue 1 entre l’AJ Auxerre et l’OM, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche (15h) sur la pelouse de l’AJ Auxerre, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Cinquièmes au classement, les Phocéens tenteront de se relancer en championnat après leur défaite face au Mans (2-3) le week-end dernier.

Ligue 1 – Auxerre vs OM

Dimanche 29 novembre 2026 · 15h · Stade de l’Abbé-Deschamps

AJ Auxerre : renouer avec la victoire pour s’éloigner de la zone rouge

À l’approche du premier tiers du championnat, l’AJ Auxerre se retrouve dans une situation relativement inconfortable. Avec 11 points récoltés en autant de journées, les hommes de Will Still occupent la 15e place de Ligue 1 et ne disposent que d’une longueur d’avance sur le RC Strasbourg, actuel barragiste.

Les Auxerrois n’ont plus remporté le moindre match depuis leur déplacement au Havre (1-3), le 18 octobre dernier. Depuis, le club bourguignon a enregistré deux matchs nuls et deux défaites, dont un lourd revers sur la pelouse du RC Strasbourg (5-1).

L’AJA a néanmoins montré un visage plus convaincant le week-end dernier en ramenant un point de son déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco (1-1). Un résultat encourageant avant d’affronter une autre formation qui aspire à disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

La principale préoccupation de Will Still demeure la fragilité défensive de son équipe. Avec 25 buts encaissés depuis le début de la saison, Auxerre possède l’une des défenses les plus perméables du championnat. Un problème auquel le technicien devra rapidement remédier pour éviter de s’enliser dans la lutte pour le maintien. But! Football Club+1

Pour la réception de l’OM, les Bourguignons devront notamment se montrer vigilants dans la gestion des transitions défensives. Les Marseillais disposent de plusieurs joueurs capables de se projeter rapidement vers l’avant et de sanctionner les erreurs de placement adverses.

Offensivement, l’AJA pourra notamment compter sur Cameron Archer, qui s’est rapidement imposé comme un élément important depuis son arrivée. L’attaquant anglais représente une menace sérieuse pour une défense marseillaise qui ne présente pas toujours toutes les garanties.

La fraîcheur physique pourrait également constituer un avantage pour les Auxerrois. Alors que les Olympiens ont disputé une rencontre de Ligue Europa jeudi soir, les hommes de Will Still ont bénéficié d’une semaine complète pour préparer ce rendez-vous.

Devant leur public, les Bourguignons auront donc des arguments à faire valoir pour tenter de mettre un terme à leur série de quatre matchs sans victoire.

OM : repartir de l’avant après la désillusion face au Mans

Après un début de saison compliqué, l’Olympique de Marseille est progressivement parvenu à se rapprocher des premières places du championnat. Les hommes de Bruno Genesio occupent actuellement la cinquième place de Ligue 1 avec 18 points et restent à portée du podium.

Avant la réception du Mans le week-end dernier, les Olympiens avaient retrouvé une certaine régularité, enchaînant cinq victoires consécutives en championnat. Cette série leur avait notamment permis de prendre le dessus sur plusieurs concurrents directs dans la course aux places européennes.

Mais alors qu’ils semblaient avoir toutes les cartes en main pour poursuivre leur remontée au classement, les Marseillais ont subi un sérieux coup d’arrêt face au promu sarthois. Malgré une avance de deux buts, les Phocéens ont complètement perdu le fil de la rencontre pour finalement s’incliner devant leur public (2-3).

L’OM a toutefois évité de laisser le doute s’installer en décrochant une victoire face au Levski Sofia (1-0) jeudi soir en Ligue Europa. Ce succès a permis au club marseillais de retrouver une place qualificative pour les barrages de la compétition européenne.

Il s’agira désormais pour les hommes de Bruno Genesio de confirmer ce rebond en championnat. Un déplacement chez le 15e de Ligue 1 représente une occasion intéressante de reprendre leur marche en avant, même si les Olympiens devront se méfier d’une équipe auxerroise capable de leur poser des problèmes.

Avec 24 réalisations en 11 journées, l’OM dispose d’une attaque particulièrement efficace. Amine Gouiri contribue largement à cette réussite, tandis qu’Igor Paixão, Amine Harit et Himad Abdelli offrent différentes possibilités dans l’animation offensive.

Le bilan défensif des Phocéens reste en revanche perfectible. Les Marseillais ont déjà encaissé 17 buts en championnat et devront retrouver davantage de maîtrise dans la gestion de leurs temps faibles. Leur dernière défaite face au Mans a notamment illustré les difficultés qu’ils peuvent rencontrer lorsqu’ils perdent le contrôle d’une rencontre. But! Football Club+1

Avec moins de trois jours de récupération entre les deux rencontres, Bruno Genesio pourrait également être amené à faire tourner son effectif. La gestion des organismes sera importante pour éviter une baisse d’intensité en seconde période.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières oppositions entre l’AJ Auxerre et l’Olympique de Marseille ont donné lieu à des résultats relativement partagés. Sur leurs cinq dernières confrontations, les Marseillais comptabilisent trois victoires, contre deux pour les Bourguignons.

Lors de la saison 2024-2025, l’AJA avait notamment réalisé l’exploit de remporter ses deux rencontres de championnat face à l’OM, avec un succès au Vélodrome (1-3) puis une large victoire à l’Abbé-Deschamps (3-0).

Les Olympiens avaient pris leur revanche la saison dernière en remportant les deux manches sur le même score (1-0). But! Football Club

Ces précédents rappellent que les déplacements en Bourgogne sont loin d’être une formalité pour le club phocéen, qui devra faire preuve d’une grande concentration pour éviter une nouvelle déconvenue.

Les meilleurs buteurs

Aj AuxerreCameron Archer Buts 6 Matchs 9 Buts / match 0,67 Passes déc. 0 Aucun penalty · Pas de but cette semaine OMAmine Gouiri Buts 8 Matchs 11 Buts / match 0,73 Passes déc. 4 1 sur penalty · +1 but cette semaine Statistiques en championnat, mises à jour après chaque journée.

Les compositions probables

La compo probable de l’AJ Auxerre : Nardi – Diomandé, Siwe, Tuanzebe – Senaya, Ahamada, Danois, Oppegard – Faivre, Archer, Labeau-Lascary.

Absents : Okoh, Dioussé, Fofana, Namaso (blessés).

Incertain : Sy (blessé).

La compo probable de l’OM : De Lange – Weah ou Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd, Garcia – Nnadi, Höjbjerg – Harit, Abdelli, Paixão – Gouiri.

Absents : Cornelius, Emerson (blessés).

Incertains : Weah, Kondogbia (blessés).

Les joueurs à suivre

Cameron Archer (AJ Auxerre) : Auteur de six buts en neuf apparitions en Ligue 1, l’attaquant anglais représente le principal danger offensif de la formation bourguignonne. Sa vitesse, ses appels en profondeur et son efficacité devant le but pourraient mettre en difficulté l’arrière-garde marseillaise. Face à des Olympiens susceptibles de laisser des espaces lorsqu’ils se projettent vers l’avant, Cameron Archer pourrait bénéficier de plusieurs situations intéressantes pour améliorer ses statistiques.

Amine Gouiri (OM) : L’international algérien traverse actuellement une excellente période sur le plan individuel. Auteur de huit buts et quatre passes décisives en championnat, l’ancien Rennais a également trouvé le chemin des filets lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa mobilité, sa capacité à participer à la construction du jeu et son adresse dans les derniers mètres pourraient faire des dégâts face à une défense auxerroise en difficulté depuis le début de la saison. But! Football Club+1

Notre pronostic pour Auxerre – OM

Cette opposition pourrait donner lieu à une rencontre particulièrement animée. L’AJ Auxerre devrait chercher à profiter de l’avantage du terrain et de sa fraîcheur physique pour bousculer une formation marseillaise qui aura bénéficié de peu de temps de récupération après son rendez-vous européen.

De son côté, l’Olympique de Marseille possède les qualités offensives nécessaires pour exploiter les nombreuses lacunes défensives des Bourguignons. L’excellente forme d’Amine Gouiri constitue notamment un atout de taille pour Bruno Genesio.

Cependant, les Olympiens ont montré certaines limites dans la gestion de leurs rencontres, comme en témoigne leur défaite face au Mans. Les Auxerrois pourraient ainsi profiter de quelques espaces pour trouver le chemin des filets, d’autant que Cameron Archer affiche une belle efficacité depuis le début de la saison.

Nous envisageons donc un match ouvert, avec des occasions de part et d’autre, dans lequel la supériorité offensive des Marseillais pourrait finalement faire la différence.

Les cotes d’Auxerre – OM

Pari Meilleure cote Victoire de l’AJ Auxerre 3,32 Match nul 3,68 Victoire de l’OM 1,83

Notre pronostic : victoire de l’OM, cotée à 1,83

Au regard des difficultés défensives rencontrées par les deux formations depuis le début de la saison et de la réussite actuelle de Cameron Archer et d’Amine Gouiri, nous pensons que les deux équipes devraient parvenir à trouver la faille. Si les Auxerrois pourraient profiter de la fatigue des Olympiens pour les mettre en difficulté, la qualité offensive du club phocéen devrait lui permettre de faire la différence. Nous misons donc sur une victoire de l’OM.

Notre score : AJ Auxerre 1-2 OM