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Pronostic Auxerre – Paris FC (07/11) : prono, cotes et compos

Par Fabien ChorletMis à jour 2 min de lecture
Les joueurs du Paris FC

Voici les chiffres clés du match de la 10e journée de Ligue 1 entre Auxerre et le Paris FC : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.

Auxerre reçoit le Paris FC ce samedi 7 novembre 2026 à 19h, un match entre le 14e (10 pts) et le 4e (17 pts) du championnat.

Ligue 1 Auxerre vs Paris FC
Samedi 7 novembre 2026 · 19h · stade de l’Abbé-Deschamps

Auxerre : 14e de Ligue 1

Après 9 journées, Auxerre occupe la 14e place de Ligue 1 avec 10 points (3 victoires, 1 nul, 5 défaites). Auxerre a marqué 13 buts et en a encaissé 23 (différence de buts : -10).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 2 victoires, 1 nul et 2 défaites — défaite au RC Strasbourg (1-5), nul contre Le Mans (1-1), victoire à Le Havre (3-1), défaite au Stade Rennais (1-4), victoire contre Brest (2-1).

Paris FC : 4e de Ligue 1

Après 9 journées, le Paris FC occupe la 4e place de Ligue 1 avec 17 points (5 victoires, 2 nuls, 2 défaites). Le Paris FC a marqué 16 buts et en a encaissé 10 (différence de buts : +6).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 3 victoires, 0 nul et 2 défaites — victoire contre l’AS Monaco (3-1), défaite au RC Lens (1-2), victoire contre le Stade Rennais (4-3), défaite à Lorient (0-1), victoire contre le RC Strasbourg (2-1).

Les confrontations entre les deux équipes

Sur les 2 dernières confrontations : 0 victoire d’Auxerre, 2 nuls et 0 victoire du Paris FC.

  • 08/02/2026 : Auxerre 0-0 Paris FC
  • 29/11/2025 : Paris FC 1-1 Auxerre

Les compositions probables

La compo probable de l’AJ Auxerre : Nardi – Senaya (ou Tuanzebe), Akpa, Makosso – Sy, Ahamada, Danois, Oppegard – Faivre, Archer, Namaso.
Absents : Okoh, Dioussé, Fofana, Zaddy (blessés), Dioubaté (suspendu).
Incertain : Tuanzebe (blessé).

La compo probable du Paris FC : Trapp – Traoré, Chergui, Coppola, Otavio – Lopez, Lees-Melou – Kebbal, Pagis, Simon – Sinayoko.
Absent : Sangui (blessé).
Incertains : Ikoné, Koleosho, Camara, Sinayoko (blessés, reprise).

Notre pronostic pour Auxerre – Paris FC

Les cotes de Auxerre – Paris FC

PariCote
Victoire d’Auxerre4,10
Match nul3,65
Victoire du Paris FC1,70

Notre pronostic : match nul entre l’AJ Auxerre et le Paris FC, côté 3,65

Pour cette rencontre, nous misons sur un match nul entre l’AJ Auxerre et le Paris FC. Malgré sa 14e place au classement, le club bourguignon reste sur une victoire encourageante face au Stade Brestois (2-1) et tentera de confirmer devant son public. Les Auxerrois devront toutefois se montrer plus solides défensivement, eux qui possèdent la défense la plus perméable de Ligue 1 avec 23 buts encaissés en neuf journées.

De son côté, le Paris FC réalise un excellent début de saison et occupe la quatrième place du championnat avec 17 points. Vainqueurs de l’AS Monaco (3-1) le week-end dernier, les Parisiens abordent ce déplacement avec confiance. Mais malgré leur supériorité sur le papier, ils pourraient rencontrer des difficultés face à une équipe auxerroise déterminée à prendre des points pour s’éloigner de la zone rouge.

Enfin, les deux dernières confrontations entre les deux formations se sont soldées par des matchs nuls (0-0 et 1-1). Une tendance qui pourrait se confirmer ce samedi au stade de l’Abbé-Deschamps. Nous imaginons donc une rencontre disputée, avec des occasions de part et d’autre, mais sans véritable vainqueur.

Notre score : AJ Auxerre 1-1 Paris FC

Aj Auxerre en ce moment

Classement Ligue 1

14e / 18

10 pts · 9 matchs · 3V 1N 5D · -10

DVND

Prochain match

Logo Aj AuxerreAj AuxerreLogo Paris FCParis FC

· Ligue 1 J10

14,10N3,6521,70Cotes PMU

Notre prono Match nul (1-1) Lire l'analyse →

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