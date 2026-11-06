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Pronostic Toulouse – RC Strasbourg (06/11) : prono, cotes et compos

Par Louis ChrestianMis à jour 2 min de lecture
Toulouse et Strasbourg s'affrontent ce vendredi

Voici les chiffres clés du match de la 10e journée de Ligue 1 entre Toulouse et le RC Strasbourg : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.

Toulouse reçoit le RC Strasbourg ce vendredi 6 novembre 2026 à 20h45, un match entre le 12e (10 pts) et le 13e (10 pts) du championnat.

Ligue 1 Toulouse vs RC Strasbourg
Vendredi 6 novembre 2026 · 20h45 · Stadium de Toulouse

Toulouse : 12e de Ligue 1

Après 9 journées, Toulouse occupe la 12e place de Ligue 1 avec 10 points (2 victoires, 4 nuls, 3 défaites). Toulouse a marqué 12 buts et en a encaissé 13 (différence de buts : -1).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite — défaite à l’OM (0-2), nul contre Troyes (0-0), victoire à Le Mans (3-0), nul à l’AS Monaco (2-2), victoire contre Le Havre (3-2).

RC Strasbourg : 13e de Ligue 1

Après 9 journées, le RC Strasbourg occupe la 13e place de Ligue 1 avec 10 points (3 victoires, 1 nul, 5 défaites). Le RC Strasbourg a marqué 17 buts et en a encaissé 19 (différence de buts : -2).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 1 victoire, 0 nul et 4 défaites — victoire contre Auxerre (5-1), défaite au Stade Rennais (0-3), défaite contre le PSG (1-3), défaite à l’OGC Nice (1-2), défaite au Paris FC (1-2).

Les confrontations entre les deux équipes

Sur les 5 dernières confrontations : 2 victoires de Toulouse, 1 nul et 2 victoires du RC Strasbourg.

  • 03/05/2026 : RC Strasbourg 1-2 Toulouse
  • 06/12/2025 : Toulouse 1-0 RC Strasbourg
  • 16/03/2025 : RC Strasbourg 2-1 Toulouse
  • 12/01/2025 : Toulouse 1-2 RC Strasbourg
  • 07/04/2024 : Toulouse 0-0 RC Strasbourg

Les compositions probables

La compo probable de Toulouse : Restes – Diallo, McKenzie, Nicolaisen, Tapé – Jörgensen, Sigur, Casseres, Oppong – Tengstedt, Russell-Rowe.
Absents : Messali (blessé), Dönnum (suspendu), Amougou (clause de contrat de prêt), Francis, Odogu (choix).

La compo probable du RC Strasbourg : Jörgensen – Högbserg, Doukouré, Coulibaly, Oso – El Mourabet, Essugo – Yassine, Reyna, Godo – Harder.
Absents : Panichelli, Baldé (blessés).

Notre pronostic pour Toulouse – RC Strasbourg

Les cotes de Toulouse – RC Strasbourg

PariCote
Victoire de Toulouse1,93
Match nul3,50
Victoire du RC Strasbourg3,20

Notre pronostic : victoire du RC Strasbourg, cotée à 3,20

Pour cette rencontre, nous misons sur une victoire du RC Strasbourg sur la pelouse de Toulouse. Malgré une série de quatre défaites consécutives en championnat, les Alsaciens possèdent des arguments offensifs intéressants, avec 17 buts inscrits en neuf journées. Une efficacité qui pourrait leur permettre de faire la différence face à une défense toulousaine qui a déjà encaissé 13 buts depuis le début de la saison.

De son côté, Toulouse reste sur une dynamique plus positive, avec deux victoires et deux matchs nuls lors de ses cinq dernières rencontres de Ligue 1. Mais les Violets devront notamment composer sans Aron Dönnum, suspendu, ce qui pourrait peser sur leur animation offensive. Strasbourg, qui s’était imposé lors de son déplacement au Stadium en janvier 2025 (2-1), pourrait profiter de cette rencontre pour mettre fin à sa mauvaise série.

Malgré les difficultés actuelles des Strasbourgeois, nous pensons que les hommes du RCSA ont les moyens de repartir de Toulouse avec les trois points.

Notre score : Toulouse 1-2 RC Strasbourg.

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