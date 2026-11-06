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ASSE : nouvelle inquiétude de taille pour Mamour Ndiaye avant Laval 

Par Bastien Aubert1 min de lecture
Mamour Ndiaye (ASSE)

En difficulté à Guingamp, comme toile l’équipe de l’ASSE, Mamour Ndiaye (21 ans) devra se méfier d’un joueur bien particulier face au Stade Lavallois (samedi, 20h).

À l’instar de toute l’équipe de l’ASSE, Mamour Ndiaye a vécu une soirée compliquée samedi dernier à Guingamp (0-3). Malgré sa grande taille et son envergure, le portier de 21 ans s’est laissé surprendre à deux reprises sur des ballons aériens.

Ndiaye en difficulté dans les airs à Guingamp

La première situation est venue d’un tir lointain, tandis que la seconde a suivi un ballon piqué sur lequel sa sortie ne s’imposait peut-être pas. Deux interventions qui rappellent que le jeune gardien doit encore gagner en maîtrise et en assurance dans sa surface.

Le prochain adversaire des Verts vient justement de s’imposer contre l’US Boulogne (1-0), grâce à un superbe lob de Mathys Houdayer. Le milieu offensif lavallois a fait parler sa qualité technique en profitant d’une touche pour surprendre le gardien adverse.

Un avertissement à prendre au sérieux à l’ASSE

Un geste qui illustre parfaitement le danger qu’il peut représenter. Déjà présenté comme l’un des joueurs à suivre du Stade Lavallois, Houdayer sera particulièrement attendu à Geoffroy-Guichard. Pour Mamour Ndiaye, le rendez-vous de samedi représente donc un nouveau test.

Après ses deux situations délicates à Guingamp, le portier stéphanois devra faire preuve de davantage de vigilance, notamment sur les ballons aériens et les tentatives de loin. Face à un joueur comme Houdayer, capable de tenter des gestes audacieux et de faire basculer une rencontre sur une inspiration, la moindre hésitation pourrait coûter cher. Le gardien de l’ASSE est prévenu.

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