ASSE : nouveau coup dur pour Jakob Breum ! 

Décevant à Guingamp, Jakob Breum (22 ans) ne traverse pas sa meilleure période depuis son arrivée à l’ASSE.

Jakob Breum traverse sa première période délicate depuis son arrivée à l’ASSE. Même s’il n’a pas été le Stéphanois le plus en difficulté lors du déplacement à Guingamp, où il a notamment trouvé l’extérieur du poteau en première période, ses deux dernières prestations semblent assez loin de ses meilleures performances.

Breum toujours absent de la sélection danoise

Et une autre mauvaise nouvelle est tombée : comme lors de la précédente trêve internationale, le milieu offensif de 22 ans ne figure pas dans la liste du Danemark. Une nouvelle occasion manquée pour lui de découvrir ou de retrouver le groupe national et de se mettre en évidence sur la scène internationale.

Conséquence directe de cette non-sélection : Breum ne disputera pas la rencontre face au Portugal, prévue le 14 novembre à Braga. Il sera donc disponible pour retrouver l’ASSE dès le lendemain, à l’occasion de l’entrée en lice des Verts en Coupe de France contre Rumilly Vallières (National 1), à Annecy.

Breum doit retrouver son meilleur niveau à l’ASSE

Pour Ian Cathro, cette disponibilité supplémentaire représente une bonne nouvelle. L’entraîneur de l’ASSE pourra compter sur son milieu offensif pour ce rendez-vous piégeux, sans devoir gérer son retour de sélection.Reste que, pour le joueur, cette absence risque d’être difficile à digérer.

À 22 ans, Jakob Breum doit désormais retrouver de la régularité et peser davantage dans le jeu stéphanois pour espérer attirer de nouveau l’attention du sélectionneur danois. La Coupe de France pourrait justement lui offrir une occasion de reprendre confiance. À lui de saisir cette opportunité pour relancer une dynamique qui s’est nettement ralentie ces dernières semaines.