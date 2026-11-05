ASSE : Cathro fait son mea culpa après la claque à Guingamp, il se méfie de Laval

Après la lourde défaite de l’ASSE à Guingamp (3-0), Ian Cathro était attendu au tournant ce jeudi en conférence de presse, à deux jours de la réception de Laval (samedi, 20h). Le technicien écossais n’a pas cherché à fuir ses responsabilités, reconnaissant notamment s’être trompé dans ses choix. Mais il refuse de dramatiser et appelle ses joueurs à repartir de l’avant face à un adversaire dont il se méfie.

La claque reçue à Guingamp a-t-elle laissé des traces ? Après trois victoires consécutives, l’ASSE est brutalement retombée sur terre samedi dernier au Roudourou. Balayés par des Guingampais plus agressifs, plus inspirés et plus efficaces, les Verts ont livré leur plus mauvaise prestation depuis le début de la saison. Un sérieux avertissement pour une équipe qui semblait avoir trouvé son rythme de croisière.

Présent devant les médias ce jeudi, Ian Cathro est revenu sur cette désillusion. Sans chercher d’excuses. Et avec une certaine lucidité sur ses propres responsabilités.

Cathro : « Moi le premier avec mes changements »

« Il est clair que nous sommes passés à côté de ce match, moi le premier avec mes changements », a reconnu l’entraîneur stéphanois. Une référence notamment à son triple changement effectué dès la pause à Guingamp, alors que son équipe était menée 1-0. Une tentative de réaction restée sans effet, les Bretons doublant la mise quatre minutes seulement après le retour des vestiaires.

Pour autant, Cathro ne veut surtout pas céder à la panique. « Mais on a de bonnes bases pour atteindre notre objectif. C’était un jour sans. Cela ne nous a pas empêchés de dormir. On avance. On apprend de ses erreurs. On essaie de s’améliorer le plus rapidement possible. Pour l’instant, sur les onze premiers matchs, ce n’est pas extraordinaire. Ce n’est pas de la merde non plus. Ce qui compte, c’est de repartir de l’avant. »

Un discours sans langue de bois, fidèle au tempérament du technicien écossais, qui préfère tirer les enseignements de cette première grosse désillusion plutôt que de tout remettre en question.

Retrouver les fondamentaux

Interrogé sur un éventuel relâchement de ses joueurs, Cathro n’a pas manifesté d’inquiétude particulière concernant l’état d’esprit de son groupe. Il a toutefois rappelé les ingrédients indispensables à la réussite de son équipe.

« Quand on joue les uns proches des autres, quand on est compacts… On est l’une des meilleures équipes du championnat. Mais quand on perd en contrôle, qu’on commence à donner des espaces à nos adversaires, on leur offre des possibilités. »

À Guingamp, les Verts ont précisément payé leur manque de rigueur collective, laissant trop d’espaces à des adversaires qui n’en demandaient pas tant. Face à Laval, il faudra retrouver cette solidarité et cette maîtrise qui avaient permis à l’ASSE d’enchaîner les succès.

Laval, un piège à éviter

Et pas question pour Cathro de sous-estimer les Mayennais malgré leur classement peu flatteur. « C’est une équipe qui ne mérite pas son classement. Elle a de la qualité. Offensivement, elle est capable de bien attaquer, elle a de la verticalité et joue souvent bloc haut. Elle devrait être mieux classée. »

Le message est passé. Après la gifle bretonne, l’ASSE doit une réaction à ses supporters. Une victoire samedi permettrait de refermer rapidement la parenthèse guingampaise et de reprendre sa marche en avant. Mais Cathro le sait : pour retrouver le chemin du succès, ses joueurs devront d’abord retrouver leurs fondamentaux. Et prouver que Guingamp n’était qu’un accident.