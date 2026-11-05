ASSE : avant Laval, Duffus a pris les supporters des Verts pour tacler l’Angleterre

Alors que le Kop Nord sera privé de public pendant trois rencontres, Joshua Duffus a défendu la ferveur stéphanoise avec une petite pique adressée aux supporters anglais.

La sanction est tombée et elle ne passe pas inaperçue à Saint-Étienne. Après les festivités organisées par les Magic Fans 91 pour leurs 35 ans lors de la réception de Nantes (1-0), le 24 octobre dernier, l’ASSE devra composer sans une partie de son Kop Nord pendant trois rencontres à domicile.

Réunie mercredi 4 novembre, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a prononcé une fermeture partielle de la tribune Charles-Paret pour trois matchs ferme, après un usage massif d’engins pyrotechniques ayant entraîné une interruption temporaire de la rencontre. Une décision qui s’applique immédiatement, dès la réception de Laval, ce samedi 7 novembre.

Joshua Duffus encense le Chaudron et chambre l’Angleterre

Présent en conférence de presse ce jeudi, Joshua Duffus n’a pas caché sa déception face à cette absence annoncée des supporters stéphanois. Pour l’attaquant anglais, le public représente un véritable atout dans les performances des Verts.

« Les supporters sont réellement un avantage pour nous, ils ont un impact sur le match. Ils amènent de la force, c’est positif pour l’équipe », a expliqué le joueur dans des propos rapportés par EVECT. Mais c’est surtout la suite de son intervention qui risque de faire sourire les supporters du Chaudron. Interrogé sur cette situation, qu’il découvre depuis son arrivée en France, Duffus a comparé l’ambiance des stades français à celle qu’il a connue de l’autre côté de la Manche.

« Ces tribunes fermées, je découvre cela depuis que je suis en France. C’est la première fois que je vois ça dans ma jeune carrière car en Angleterre, ce n’est pas quelque chose que j’ai vécu dans les stades où j’ai pu évoluer. » Avant de glisser, avec le sourire, une petite provocation envers le public anglais : « Peut-être que les supporters anglais sont moins fervents que ceux de Saint-Étienne et c’est pour cela que la Ligue n’a pas besoin de fermer les tribunes. »

Un hommage appuyé aux supporters stéphanois

Avec cette déclaration, Joshua Duffus souligne surtout l’importance de la ferveur populaire à Geoffroy-Guichard. L’attaquant sait que l’absence du Kop Nord constituera un handicap pour les prochaines échéances stéphanoises.

« Le fait qu’ils soient absents pour les trois prochaines rencontres, c’est dommageable », a-t-il reconnu, tout en assurant que l’équipe continuerait à jouer chaque rencontre avec la même ambition : « On va continuer de jouer nos rencontres à fond pour remporter les matchs. »

Un message apprécié par le peuple vert, qui pourra au moins compter sur un joueur conscient de l’importance de son soutien. Et visiblement, pour Joshua Duffus, l’ambiance de Geoffroy-Guichard reste une référence que les stades anglais ne lui ont pas encore permis de retrouver.