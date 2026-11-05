ASSE : Stassin égratigne Kilmer Sports et acte déjà son transfert à Séville ! 

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Prêté par l’ASSE au Séville FC cette saison, Lucas Stassin (21 ans) parle déjà d’un transfert en Andalousie !

Le départ de Lucas Stassin de l’ASSE continue de faire parler. Prêté au FC Séville dans les dernières heures du mercato estival, l’attaquant belge est revenu sur les coulisses de son transfert dans un entretien accordé au média belge DH Les Sports +.

« Saint-Étienne réclamait au départ une somme folle »

Stassin n’a pas cherché à masquer sa déception lorsqu’il a évoqué les négociations de l’été. Alors que plusieurs clubs s’étaient renseignés sur sa situation, les exigences financières de l’ASSE auraient compliqué les discussions. « C’était un transfert de dernière minute. Il y avait beaucoup d’intérêts, plusieurs clubs se sont renseignés sur les conditions mais Saint-Étienne réclamait au départ une somme folle. Cela a rendu les choses compliquées. Le prix était trop élevé. Après tout, je ne jouais « que » en deuxième division », a expliqué l’international belge.

Une déclaration qui ressemble à un véritable tacle adressé à la direction stéphanoise. Pour Stassin, le montant demandé ne correspondait pas à sa situation sportive du moment. Après la relégation des Verts en Ligue 2, l’attaquant ne voulait pas revivre une nouvelle saison à ce niveau et estimait que son départ devait être facilité. Le dossier s’est finalement débloqué dans les dernières heures du mercato. Avant de rejoindre l’Espagne, Stassin a prolongé son contrat avec l’ASSE jusqu’en 2029, puis a été prêté au FC Séville avec une option d’achat. L’opération comprend un prêt payant de 2,5 millions d’euros et une option estimée à 25 millions d’euros.

La Coupe du monde a accéléré son départ de l’ASSE

Au-delà des considérations financières, Lucas Stassin avait une autre motivation majeure : retrouver la sélection belge et ne pas compromettre ses chances de disputer la Coupe du monde. Le joueur reconnaît avoir très mal vécu son absence de la compétition. « J’étais déçu de rater la Coupe du monde. Même si je comprenais la position de Rudi Garcia, je ne pouvais pas laisser cela se reproduire. C’est pourquoi je tenais tant à ce transfert », a-t-il confié.

Son choix de quitter le Forez n’était donc pas uniquement lié à une volonté de découvrir un nouveau championnat. À 21 ans, l’avant-centre voulait franchir un cap dans sa carrière, évoluer dans un environnement plus exposé et retrouver une dynamique susceptible de lui ouvrir les portes de la sélection. La Ligue 2 ne correspondait plus à ses ambitions. Et malgré l’attachement qu’il pouvait avoir à l’ASSE, le Belge estimait qu’il devait saisir cette opportunité pour ne pas laisser passer une nouvelle chance internationale.

Séville peut-il définitivement récupérer Lucas Stassin ?

Le FC Séville représente désormais une nouvelle étape dans la carrière de l’attaquant. Le club andalou dispose d’une option d’achat estimée à 25 millions d’euros, mais celle-ci n’est pas obligatoire. Autrement dit, le prêt ne garantit pas que Stassin restera définitivement en Espagne à l’issue de la saison. Pour l’ASSE, l’enjeu est important. Les dirigeants stéphanois ont conservé une marge de manœuvre en prolongeant préalablement le contrat de leur attaquant avant de le laisser partir.

Si Séville décide de lever son option, les Verts pourraient réaliser une opération financière conséquente. Dans le cas contraire, Stassin pourrait revenir dans le Forez. Mais les déclarations du joueur montrent au moins une chose : son départ était devenu une priorité. Et son ambition est désormais de réussir en Espagne. Séville est donc bien plus qu’une simple destination provisoire dans son esprit. Reste à savoir si ses performances convaincront les dirigeants andalous de miser définitivement sur lui.