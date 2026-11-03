ASSE : une bonne nouvelle pour Paalberg… et une mauvaise !

Appelé en sélection nationale estonienne pour les deux prochains matchs de Ligue des Nations, Marten-Chris Paalberg ne pourra pas profiter de l’entrée en lice de l’ASSE en Coupe de France pour effectuer ses grands débuts avec l’équipe première. Dommage pour le jeune attaquant, qui aurait pu avoir une carte à jouer…

C’est une bonne nouvelle qui en cache une moins bonne pour Marten-Chris Paalberg. Le jeune attaquant estonien de l’ASSE a été retenu avec sa sélection nationale pour le prochain rassemblement international. Une belle marque de confiance pour le joueur de 18 ans, qui poursuit son apprentissage dans le Forez. Mais cette convocation va le priver d’une belle opportunité sous le maillot vert.

Le dimanche 15 novembre, à 15 heures, l’ASSE fera son entrée en lice en Coupe de France face au GFA Rumilly-Vallières, pensionnaire de National 1. Une rencontre programmée au Parc des Sports d’Annecy, en pleine trêve internationale. Et qui pourrait permettre à Ian Cathro de procéder à une large revue d’effectif, en offrant notamment du temps de jeu à plusieurs jeunes du centre de formation.

Une occasion manquée de se montrer avec les pros

Paalberg aurait pu être de ceux-là. Mais l’ancien attaquant du JK Vaprus Pärnu sera retenu avec l’Estonie, qui doit disputer deux rencontres de Ligue des Nations, au Luxembourg le 13 novembre puis à domicile contre la Bulgarie, trois jours plus tard. Avec six points récoltés en quatre journées, les Estoniens occupent la deuxième place de leur groupe de Ligue C. Et Paalberg, déjà crédité de trois sélections avec les A, espère bien poursuivre son aventure internationale.

Arrivé à Saint-Étienne au début de l’année 2026, le jeune avant-centre n’a pas connu des premiers mois faciles. Freiné par une blessure, il a dû patienter avant de pouvoir s’exprimer sur les terrains. Il a finalement effectué ses premiers pas sous le maillot vert lors du match amical face au FC Sion, en septembre dernier. Depuis, il poursuit son intégration avec la réserve stéphanoise, avec laquelle il a disputé deux rencontres de National 2 et une de Challenge Espoirs, à chaque fois comme titulaire.

Cathro pourrait manquer de solutions offensives

Son absence contre Rumilly-Vallières est d’autant plus regrettable que Ian Cathro risque de devoir composer avec un secteur offensif sérieusement amoindri. Zuriko Davitashvili pourrait être appelé avec la Géorgie, Irvin Cardona avec Malte et Augustine Boakye avec le Ghana. Trois départs potentiels qui pourraient pousser le technicien écossais à faire appel à des éléments moins habitués au groupe professionnel.

Pour Paalberg, cette rencontre aurait donc pu constituer une première occasion de se montrer en compétition officielle avec les Verts. Il lui faudra patienter encore un peu. Mais sa convocation avec l’Estonie confirme aussi son potentiel. Et la confiance que lui porte son sélectionneur.