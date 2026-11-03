FC Nantes : deux bonnes nouvelles sont tombées pour Poirier !

À quelques jours du déplacement à Pau, Grégory Poirier a reçu deux bonnes nouvelles à l’entraînement du FC Nantes ce mardi.

Le FC Nantes se prépare à un déplacement particulièrement important ce samedi (20h) sur la pelouse du Pau FC, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 2. Toujours englués à la 15e place du classement, celle de premier non-relégable, les Canaris restent sur une série inquiétante de quatre matchs consécutifs sans victoire. Sous pression, Grégory Poirier espère enfin relancer son équipe et prendre ses distances avec la zone rouge. Et à quelques jours de cette rencontre, l’entraîneur nantais a reçu deux bonnes nouvelles en provenance de la Jonelière.

Dehmaine Tabibou bien présent à l’entraînement collectif !

Comme attendu, Dehmaine Tabibou devrait bien faire son retour dans le groupe du FC Nantes pour le déplacement à Pau. Absent lors des deux dernières rencontres des Canaris en raison d’une maladie, l’international Espoirs français a participé ce mardi à la séance d’entraînement collective. Une présence confirmée par les images publiées sur le site officiel du club nantais. Sauf nouveau contretemps, le milieu de terrain devrait donc être à la disposition de Grégory Poirier ce week-end. Un renfort bienvenu pour le technicien de 44 ans, qui pourrait ainsi récupérer une solution supplémentaire dans l’entrejeu à l’heure où son équipe cherche à retrouver le chemin de la victoire.

Alexis Mirbach a lui aussi retrouvé les terrains de la Jonelière !

Mais Dehmaine Tabibou n’est pas le seul joueur nantais à avoir donné des nouvelles rassurantes ce mardi. Alexis Mirbach a également fait son retour sur les pelouses de la Jonelière, près de deux mois après sa blessure. Victime d’une lésion du ménisque début septembre, le jeune gardien du FC Nantes était éloigné des terrains depuis plusieurs semaines. Sur les images diffusées par le club, il semble avoir repris un travail individuel en compagnie de l’entraîneur des gardiens, Faouzi Amzal. Une étape encourageante dans son processus de reprise, même si son retour à l’entraînement collectif et à la compétition n’est pas encore annoncé. Grégory Poirier pourrait donc prochainement récupérer un élément supplémentaire à ce poste, à condition que la rééducation d’Alexis Mirbach continue d’évoluer favorablement.