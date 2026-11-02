FC Nantes : Hachem pointe du doigt un gros problème chez les Canaris !

Accroché par Clermont à la Beaujoire (1-1), le FC Nantes a encore laissé échapper de précieux points dans la course au maintien. Décisif avant de sortir sur blessure, Ryad Hachem n’a pas caché son agacement après la rencontre.

Une occasion en or encore gâchée

Le FC Nantes pensait avoir fait le plus difficile vendredi soir. Dès le quart d’heure de jeu, Frédéric Guilbert a ouvert le score de la tête sur un centre parfaitement ajusté de Ryad Hachem. Mais les Canaris, incapables de préserver leur avantage, ont finalement concédé le nul contre Clermont (1-1), pourtant relégable au coup d’envoi.

Ce résultat empêche les Jaune et Vert de prendre leurs distances avec la zone rouge. Après la défaite dans le Chaudron, la réception des Auvergnats devait permettre aux hommes de Grégory Poirier de repartir de l’avant. Elle a surtout confirmé leurs difficultés à maîtriser une rencontre pendant 90 minutes.

PODCAST. FC Nantes : défaite dans le Chaudron, Clermont et la fin de la vente dans Sans Contrôle. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2115103309715398964

Hachem laisse éclater sa colère

Remplacé à la pause en raison d’une gêne à l’adducteur, Ryad Hachem n’a assisté qu’à une partie de la seconde période. Cela ne l’a pas empêché d’exprimer sa frustration en zone mixte. « À chaud, c’est très difficile d’en parler. Je suis assez tendu, assez énervé, dans le sens où on ne peut pas se faire remonter comme ça dans un match où on a l’avantage », a lancé le piston gauche dans des propos relayés par Tribune Nantaise.

L’ancien joueur du Red Star, arrivé lors d’un mercato particulièrement animé marqué notamment par la 11e recrue bouclée par les Kita, a employé des mots forts pour qualifier l’égalisation clermontoise. Une réaction à la hauteur de la déception nantaise au terme d’un match qui semblait à sa portée.

« Savoir gagner les matchs 1-0 »

Au-delà de la colère, Hachem pointe surtout le manque de maîtrise collective. Le joueur de 28 ans estime que Nantes doit être capable de verrouiller ce type de rencontre, même lorsque la qualité du jeu n’est pas au rendez-vous. « On doit savoir aussi gagner les matchs 1-0 », a-t-il insisté.

Le piston nantais appelle désormais son équipe à mieux gérer la profondeur et à conserver le même état d’esprit tout au long de la rencontre. « Quand bien même ça se passe mal, il faut savoir faire le dos rond et avancer, être moches en étant efficaces », a-t-il conclu. Un message clair avant l’analyse vidéo de ce nouveau faux pas.