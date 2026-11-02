À LA UNE DU 2 NOV 2026
[13:00]OL : Lyon veut imiter Arsenal avec son futur coach !
[12:40]RC Lens : Florian Thauvin de nouveau renvoyé en Équipe de France !
[12:20]ASSE : une catastrophe à 6M€ se dessine pour Kilmer Sports
[12:00]OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais : l’IA revoit son classement de Ligue 1 !
[11:40]FC Nantes : Hachem pointe du doigt un gros problème chez les Canaris !
[11:22]OM : De Lange meilleur gardien de Ligue 1 ?
[11:00]ASSE : Le Cardinal-Naïr, stop ou encore ?
[10:08]Flashback, il y a un an : De la tension avant Metz à la crise ouverte : Nantes, un an de désillusions
[10:00]PSG Mercato : Al-Khelaïfi a pris un coup de pression en haut lieu pour un dossier à 50 M€
[09:00]RC Lens Mercato : Leca a un atout de taille pour attirer le nouveau Sangaré !

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Hachem pointe du doigt un gros problème chez les Canaris !

Par Louis Chrestian - 2 Nov 2026, 11:40
FC Nantes : un nouveau faux pas qui met les Canaris sous tension

Accroché par Clermont à la Beaujoire (1-1), le FC Nantes a encore laissé échapper de précieux points dans la course au maintien. Décisif avant de sortir sur blessure, Ryad Hachem n’a pas caché son agacement après la rencontre.

Une occasion en or encore gâchée

Le FC Nantes pensait avoir fait le plus difficile vendredi soir. Dès le quart d’heure de jeu, Frédéric Guilbert a ouvert le score de la tête sur un centre parfaitement ajusté de Ryad Hachem. Mais les Canaris, incapables de préserver leur avantage, ont finalement concédé le nul contre Clermont (1-1), pourtant relégable au coup d’envoi.

Ce résultat empêche les Jaune et Vert de prendre leurs distances avec la zone rouge. Après la défaite dans le Chaudron, la réception des Auvergnats devait permettre aux hommes de Grégory Poirier de repartir de l’avant. Elle a surtout confirmé leurs difficultés à maîtriser une rencontre pendant 90 minutes.

Hachem laisse éclater sa colère

Remplacé à la pause en raison d’une gêne à l’adducteur, Ryad Hachem n’a assisté qu’à une partie de la seconde période. Cela ne l’a pas empêché d’exprimer sa frustration en zone mixte. « À chaud, c’est très difficile d’en parler. Je suis assez tendu, assez énervé, dans le sens où on ne peut pas se faire remonter comme ça dans un match où on a l’avantage », a lancé le piston gauche dans des propos relayés par Tribune Nantaise.

L’ancien joueur du Red Star, arrivé lors d’un mercato particulièrement animé marqué notamment par la 11e recrue bouclée par les Kita, a employé des mots forts pour qualifier l’égalisation clermontoise. Une réaction à la hauteur de la déception nantaise au terme d’un match qui semblait à sa portée.

« Savoir gagner les matchs 1-0 »

Au-delà de la colère, Hachem pointe surtout le manque de maîtrise collective. Le joueur de 28 ans estime que Nantes doit être capable de verrouiller ce type de rencontre, même lorsque la qualité du jeu n’est pas au rendez-vous. « On doit savoir aussi gagner les matchs 1-0 », a-t-il insisté.

Le piston nantais appelle désormais son équipe à mieux gérer la profondeur et à conserver le même état d’esprit tout au long de la rencontre. « Quand bien même ça se passe mal, il faut savoir faire le dos rond et avancer, être moches en étant efficaces », a-t-il conclu. Un message clair avant l’analyse vidéo de ce nouveau faux pas.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC Nantes
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot