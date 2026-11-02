ASSE : Le Cardinal-Naïr, stop ou encore ?

La lourde défaite de l’ASSE à Guingamp (3-0) a mis en lumière les fragilités de la défense stéphanoise. Et relancé le débat autour de la charnière centrale formée par Julien Le Cardinal et Sohaib Naïr. Les statistiques ne plaident pas en faveur du duo, alors que Kévin Pedro pousse de plus en plus fort. Et que Chico Lamba attend son heure…

Trois buts encaissés, une défense aux abois et une prestation collective indigne d’un leader de Ligue 2. Samedi soir, à Guingamp, l’ASSE a sombré (3-0). Si Ian Cathro a pointé un relâchement général, les difficultés défensives des Verts ont particulièrement sauté aux yeux. Et une question se pose désormais : le technicien écossais doit-il continuer à faire confiance à la charnière Julien Le Cardinal – Sohaib Naïr ?

Le débat n’est pas nouveau. Mais le naufrage du Roudourou lui donne une autre dimension. Car les chiffres interpellent. Depuis la victoire contre Grenoble (4-0), le 22 août, l’ASSE n’a plus réussi le moindre clean sheet lorsque Le Cardinal et Naïr ont disputé ensemble l’intégralité d’une rencontre. Pire : en cinq matches complets associés, les deux défenseurs ont concédé dix buts, soit deux par rencontre ! Un bilan pour le moins inquiétant.

Avec Pedro dans l’axe, les Verts n’encaissent plus !

À l’inverse, les trois derniers succès stéphanois, contre Rodez (2-0), le Red Star (1-0) et Nantes (1-0), ont tous été obtenus avec une charnière différente. Face à Rodez, Kévin Pedro était associé à Naïr. Au Red Star, le jeune défenseur avait retrouvé l’axe après la sortie sur blessure de Le Cardinal. Et contre Nantes, en l’absence de Naïr, malade, Pedro avait épaulé le capitaine stéphanois. Résultat : trois matches, trois victoires et aucun but encaissé !

Une coïncidence ? Peut-être. Mais difficile de ne pas y voir un argument en faveur de Pedro. Le jeune Stéphanois a répondu présent à chaque sollicitation, aussi bien dans l’axe que sur le côté droit. Sa polyvalence est précieuse, mais ses performances pourraient désormais lui permettre de prétendre à une place de titulaire en défense centrale.

À Guingamp, Cathro avait pourtant choisi de reformer son duo Le Cardinal-Naïr, tout en décalant João Ferreira à gauche. Un pari perdant. Naïr, de retour après sa maladie, a notamment affiché des signes de fébrilité, avec plusieurs interventions approximatives et du déchet technique. Sans être le seul responsable du naufrage, l’Algérien n’a clairement pas marqué de points.

Naïr menacé, Lamba en embuscade

Faut-il pour autant condamner définitivement l’association Le Cardinal-Naïr ? Les difficultés défensives de l’ASSE à Guingamp ont aussi été celles d’un collectif dépassé dans l’engagement et l’intensité. Mais Cathro ne peut ignorer les statistiques. Ni les prestations convaincantes de Pedro.

D’autant qu’une autre solution existe : Chico Lamba. Resté sur le banc au Roudourou, le Portugais pourrait lui aussi redistribuer les cartes. Le Cardinal conserve son statut de capitaine et de cadre, ce qui semble lui donner une longueur d’avance. En revanche, Naïr apparaît aujourd’hui comme le plus exposé à un éventuel changement.

Samedi prochain, contre Laval, à Geoffroy-Guichard, Cathro devra trancher. Maintenir sa confiance au duo Le Cardinal-Naïr ou profiter de la gifle bretonne pour revoir sa copie ? Une chose est sûre : avec Pedro qui pousse et Lamba qui patiente, la concurrence n’a jamais semblé aussi ouverte dans l’axe de la défense verte.