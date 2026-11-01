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ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Un simple accident ou un mal plus profond ? »

Par Laurent Hess - 1 Nov 2026, 10:00

L’ASSE a sombré samedi soir à Guingamp (3-0), livrant de très loin sa plus mauvaise prestation depuis le début de la saison. Une faillite collective qui interpelle…

Quelle désillusion ! En quête d’une quatrième victoire consécutive, l’ASSE est passée complètement à côté de son rendez-vous au Roudourou. Balayés par Guingamp (3-0), les Verts ont pris une véritable leçon de football. Une leçon d’engagement, d’intensité. D’entrée, on a senti une équipe stéphanoise absente, sans inspiration ni agressivité. Le poteau trouvé par Breum (26e) n’aura été qu’un trompe-l’œil. Derrière, Kielt a ouvert le score (35e), Averlant a doublé la mise d’une frappe somptueuse (49e) et Samoura a achevé le naufrage (85e). Trois buts, trois gifles. Et une défense verte qui a pris l’eau de toutes parts.

Une faillite collective, des choix qui interrogent

Difficile de sauver qui que ce soit de ce naufrage. Naïr a affiché une fébrilité inquiétante. Ferreira, positionné à gauche, a rapidement été dépassé. Un choix de Cathro qui n’a pas fonctionné. Le Cardinal a été éliminé sur l’ouverture du score, Bernauer n’a pas pesé, et Mamour Ndiaye a montré ses limites. Devant, ce n’était pas mieux. Breum a été sans influence, Boakye transparent, Davitashvili et Ballo décevants. Quant aux entrants, Jaber et Cardona notamment, ils n’ont rien changé. Cathro avait pourtant procédé à trois changements dès la pause. Sans effet. Pire, les Verts ont encaissé un deuxième but quatre minutes après la reprise. Pas un joueur pour tirer les autres vers le haut. Pas une révolte. Rien. C’est sans doute le plus inquiétant dans cette soirée bretonne.

« Il y a de la colère », a reconnu Ian Cathro après la rencontre. « Nous avons besoin de structure, d’ordre. Nous ne pouvons pas être une équipe qui évolue de manière chaotique, nous devons être organisés. C’est une leçon pour nous tous, staff comme joueurs. » Des propos qui résonnent étrangement avec sa conférence de presse de jeudi. L’Écossais s’était agacé lorsqu’un journaliste lui avait demandé si le jeu stéphanois n’était pas devenu trop lisible. Une question pourtant légitime après plusieurs prestations poussives, notamment la victoire arrachée contre Nantes (1-0). Et elle l’est encore davantage aujourd’hui.

Car au-delà de l’accident, cette déroute pose de vraies questions sur l’animation offensive, l’équilibre collectif et les choix du coach. Cathro saura-t-il se réinventer ? Reverra-t-il ses plans ? Le prochain rendez-vous face à Laval apportera de premiers éléments de réponse. Cette deuxième défaite de la saison doit servir d’avertissement. Montpellier, vainqueur à Annecy (3-0), est revenu à un petit point. Et ce n’est certainement pas en jouant de la sorte que l’ASSE retrouvera la Ligue 1. Au Roudourou, les Verts n’ont pas seulement perdu trois points. Ils ont aussi perdu beaucoup de leurs certitudes.

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