LOSC : Butelle règle sévèrement ses comptes avec Unai Emery

Ludovic Butelle n’a pas oublié la manière dont Unai Emery l’a traité à Valence. Le gardien français raconte sa mise à l’écart en 2008, puis des retrouvailles particulièrement amères sous les couleurs du LOSC.

Emery l’ignore à son retour de Valladolid

Interrogé sur l’entraîneur qui l’a le plus déçu au cours de sa carrière, Ludovic Butelle n’a pas hésité longtemps avant de citer Unai Emery. L’épisode remonte à 2008, lorsque le gardien français revient à Valence après un prêt compliqué à Valladolid.

Selon son témoignage livré à L’Équipe et relayé par BeFootball, le technicien espagnol choisit alors de l’écarter sans réellement lui accorder sa chance. Butelle estime que José Luis Mendilibar, son entraîneur à Valladolid et proche d’Emery, avait auparavant dressé un portrait très défavorable de lui.

« En 2008, à mon retour de prêt de Valladolid où ça s’était mal passé, Unai Emery, le coach de Valence, m’ignore et me met de côté. L’entraîneur de Valladolid, un de ses meilleurs amis, m’avait dézingué auprès de lui », raconte l’ancien portier valencien.

Des retrouvailles tendues avec le LOSC

Cette mise à l’écart précipite son départ de Valence. Ludovic Butelle rejoint ensuite le LOSC, où il retrouve rapidement le club espagnol sur la scène européenne. Lors de la saison suivante, Lille et Valence se quittent sur un match nul (1-1) en Ligue Europa.

C’est à cette occasion que le gardien croise de nouveau Unai Emery. Mais l’attitude de l’entraîneur devant les caméras le laisse particulièrement amer.

« Je savais que le football était hypocrite mais pas à ce point. » Ludovic Butelle raconte sa profonde déception avec Unai Emery après son passage à Valence. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2116842435342999760

« Emery vient faire son cinéma »

Butelle reproche surtout à Emery d’avoir affiché une proximité qui n’existait pas entre eux. « Devant les caméras, Emery vient faire son cinéma et me serre la main comme si on était super copains », lâche-t-il, sans chercher à masquer son ressentiment.

Le gardien français ne remet pas seulement en cause sa gestion sportive à Valence. Il pointe également le décalage entre l’attitude privée du technicien, qui l’avait ignoré et mis de côté, et son comportement public au moment des retrouvailles.

Une cicatrice toujours vive

Plusieurs années après cet épisode, le souvenir reste donc bien présent. « Je savais que le football était hypocrite mais pas à ce point », conclut Butelle. Une sortie sans détour qui témoigne de la trace laissée par cette période délicate de sa carrière, avant son rebond dans le Nord de la France.

Pour l’ancien Lillois, la blessure ne tient pas uniquement à son départ de Valence. Elle vient surtout d’une relation humaine qu’il considère comme profondément insincère.