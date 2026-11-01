Les infos du jour : Todibo attitude en question Mbengi pépite à suivre Thomasson scénario qui se répète !

RC Lens : la sortie de Todibo fait débat après le derby face au LOSC

Remplacé lors du derby perdu contre Lille, Jean-Clair Todibo a d’abord semblé agacé, suscitant de nombreuses critiques. Mais d’autres images montrent le défenseur lensois souriant sur le banc, relançant les débats sur l’interprétation de son attitude lors de ce match très commenté.

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OM : Mbengi brille avec un triplé en équipe de France U16

Le jeune attaquant de l’OM Edson Mbengi, 15 ans, a inscrit un triplé lors de la large victoire des Bleuets face à l’Angleterre (6-0) au tournoi du Val-de-Marne. Déjà auteur d’un triplé contre l’Irlande, il confirme son potentiel et attire l’attention sur son avenir à Marseille.

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Stade Rennais : Haise pousse Thomasson vers un scénario à la Lens

Adrien Thomasson traverse une période difficile au Stade Rennais, rappelant ses déboires vécus sous Franck Haise au RC Lens. Le milieu de terrain, de plus en plus écarté du onze, subit à nouveau la concurrence et pourrait revivre une situation similaire à sa dernière saison dans le Nord.

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LOSC : Mukau chambre Sotoca après la victoire face au RC Lens

Dans les vestiaires après le derby remporté contre Lens (1-0), Ngal’ayel Mukau a lancé une pique à Florian Sotoca, peu en vue lors de la rencontre. La provocation du Lillois illustre l’ambiance survoltée et la saveur particulière de ce succès pour les Dogues, fêté jusque dans les coulisses.

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ASSE : les Verts sombrent à Guingamp, les notes sont sévères

Saint-Étienne a concédé une lourde défaite à Guingamp (3-0), livrant sa plus mauvaise prestation de la saison. Les joueurs de Ian Cathro, en quête d’une quatrième victoire consécutive, ont été dépassés et récoltent des notes très basses après ce match à oublier en Bretagne.

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Guingamp inflige une correction à l’ASSE, tops et flops du match

Guingamp a dominé l’ASSE (3-0) grâce à une prestation solide et des attaques rapides. Les Stéphanois, leaders de Ligue 2, n’ont jamais trouvé la solution et ont été punis en seconde période. Retour sur les rares satisfactions et les déceptions dans les rangs stéphanois après cette lourde défaite.

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OL : le Real Madrid envisage un prêt d’Endrick dès janvier

Le Real Madrid pourrait ouvrir la porte à un prêt d’Endrick en janvier si son temps de jeu ne s’améliore pas. L’OL, où le Brésilien avait brillé lors d’un précédent passage, surveille sa situation, mais la concurrence s’annonce rude avec d’autres clubs européens intéressés.

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PSG : Dro Fernandez peine à convaincre après son arrivée du Barça

Arrivé du FC Barcelone pour 8 millions d’euros, Dro Fernandez ne parvient pas encore à s’imposer au PSG. Malgré sa technique, le jeune milieu espagnol de 18 ans montre des limites physiques, soulevant des doutes sur la pertinence de son recrutement et son adaptation à l’intensité de la Ligue 1.

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FC Nantes : Tavares ironise sur Poirier après le nul contre Clermont

Après le match nul face à Clermont (1-1), Paulo Tavares a profité d’une publication Instagram pour se moquer du projet de Grégory Poirier et rappeler, non sans ironie, que les résultats auraient été différents avec lui. Le FC Nantes continue de susciter la déception chez ses supporters.

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