RC Lens : nouvel espoir pour le retour de Thauvin en équipe de France ?

À quelques jours de la prochaine liste de Zinédine Zidane, les blessures s’accumulent en équipe de France. Une situation qui pourrait profiter à Florian Thauvin, particulièrement performant avec le RC Lens.

Florian Thauvin peut-il retrouver l’équipe de France dès le mois de novembre ? Le capitaine du RC Lens a peut-être une belle carte à jouer. Alors que Zinédine Zidane prépare sa prochaine liste, plusieurs internationaux sont actuellement incertains. La dernière mauvaise nouvelle concerne Michael Olise, sorti blessé ce samedi soir lors du choc entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund (2-2).

Olise, Dembélé, Lepaul : des incertitudes chez les Bleus

À l’Allianz Arena, l’ailier bavarois a semblé touché à la jambe droite en fin de rencontre. Visiblement diminué, l’international français a demandé à être remplacé à la 84e minute, avant de quitter la pelouse avec un visage fermé. La nature exacte de sa blessure reste à déterminer. Une inquiétude supplémentaire pour les Bleus, d’autant que le Bayern a également perdu Serge Gnabry et Ismael Saibari sur blessure durant cette rencontre.

Autre dossier à surveiller : celui d’Ousmane Dembélé. L’attaquant du PSG souffre d’une lésion à l’ischio-jambier gauche, contractée contre le FC Barcelone en Ligue des champions. Son indisponibilité est estimée à trois semaines, ce qui rend sa présence pour le prochain rassemblement incertaine.

Enfin, Estéban Lepaul est lui aussi à l’arrêt. L’attaquant du Stade Rennais souffre d’une entorse à la cheville depuis la rencontre face au Paris FC, le 18 octobre. Son retour à temps pour les prochaines échéances internationales reste incertain.

Florian Thauvin, une opportunité à saisir avec le RC Lens ?

Ces différentes absences pourraient faire les affaires de Florian Thauvin. À 33 ans, le capitaine lensois réalise un excellent début de saison sous les couleurs sang et or. Ses statistiques parlent pour lui : six buts et huit passes décisives en treize rencontres cette saison. Mais il faut dire qu’il a été inexistant vendredi soir face à Lille…

Le principal intéressé ne s’en cache d’ailleurs pas. « Bien évidemment que j’ai envie d’aller en équipe de France parce que j’aime l’équipe de France, parce que j’ai une histoire avec l’équipe de France », expliquait-il récemment. Il ajoutait également que découvrir Zinédine Zidane comme sélectionneur serait « un rêve ».

La concurrence pourrait donc s’alléger dans le secteur offensif au moment de composer la prochaine liste. Reste à savoir si le sélectionneur décidera de récompenser la régularité du Lensois. Réponse le 6 novembre à 18 heures, date à laquelle Zinédine Zidane dévoilera son groupe pour affronter l’Italie (12 novembre) et la Turquie (15 novembre) en Ligue des nations.