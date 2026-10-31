RC Lens : nouveau coup de massue après la défaite face au LOSC

Battu par le LOSC dans le derby du Nord, le RC Lens compte déjà six défaites après ses 13 premiers matchs officiels de la saison, un bilan qu’il n’avait plus connu depuis l’exercice 2017-2018.

La défaite face au rival lillois laisse des traces. En s’inclinant face au LOSC (1-0), le RC Lens a vu une statistique particulièrement inquiétante refaire surface. Selon les données publiées par Stats Foot (@Statsdufoot), le club artésien compte désormais six défaites après ses 13 premières rencontres officielles de la saison. Une situation que les Sang et Or n’avaient plus connue depuis l’exercice 2017-2018.

Le RC Lens retrouve un mauvais souvenir de 2017-2018

À l’époque, le bilan était même encore plus préoccupant, avec neuf revers sur la même période. Un précédent qui rappelle forcément de mauvais souvenirs aux supporters lensois.

Pour retrouver la trace de ce début de saison compliqué, il faut remonter à l’été 2017. Le Racing évoluait alors en Ligue 2 et avait connu un démarrage particulièrement difficile. Les neuf défaites avaient eu lieu contre Auxerre (0-1), Nîmes (1-2), Sochaux (2-3), Brest (2-4), Lorient (2-3) en Coupe de la Ligue, Orléans (0-2), Lorient (2-3), Valenciennes (0-1) et Clermont (0-1).

Cette série noire avait rapidement plongé le club artésien dans le doute. Le RC Lens avait alors vécu un exercice particulièrement délicat, bien loin de ses ambitions initiales.

Six défaites en 13 matchs, le RC Lens doit réagir

Aujourd’hui, les circonstances sont différentes, et il faut évidemment remettre en perspective avec les matchs de Ligue des champions mais le constat mérite attention. Avec six défaites en seulement 13 rencontres officielles, les Lensois doivent rapidement retrouver de la régularité. La défaite dans le derby face au LOSC vient notamment accentuer les interrogations, même si ces prestations fantomatiques sont monnaies courantes depuis plusieurs années chez le rival lillois.

Ce revers constitue donc un nouveau coup de massue pour les Sang et Or. Si le bilan reste encore éloigné des neuf défaites de 2017-2018, cette comparaison historique rappelle que les débuts de saison difficiles peuvent rapidement peser sur la suite d’un exercice.

Le RC Lens est désormais attendu au tournant et devra apporter une réponse sur le terrain pour éviter que cette mauvaise dynamique ne s’installe durablement. Mais ça ne sera pas simple, car se profile désormais Côme en Ligue des Champions et Marseille en Ligue 1.