Si le PSG s’est largement imposé au Havre, Luis Enrique a vu des limites chez certains de ses remplaçants.

Le PSG a largement dominé Le Havre vendredi soir (5-1) mais cette victoire n’a pas totalement rassuré à quelques jours du rendez-vous européen face à Villarreal (mardi, 21h).

Akliouche et Dro en difficulté au PSG ?

Pour permettre à Vitinha de souffler, Luis Enrique avait ainsi choisi de tester Maghnes Akliouche dans un rôle de sentinelle face au Havre. Une expérience intéressante sur le papier, mais qui n’a pas totalement convaincu. Le journaliste de L’Équipe Hugo Delom a notamment relevé les difficultés du joueur dans ce nouveau rôle : « Pas sûr qu’il garde un souvenir impérissable de sa première expérience en tant que sentinelle. Placer l’ex-Monégasque à ce poste est une idée intéressante mais le Parisien a semblé hier parfois emprunté dans ses placements comme dans ses choix. »

Cette prestation pose donc la question de sa capacité à dépanner durablement devant la défense, notamment face à une opposition européenne plus exigeante. Autre joueur observé de près : Dro Fernandez. Le PSG cherche à accompagner la progression de l’Espagnol, mais ses dernières prestations ne semblent pas encore répondre aux attentes. Face au Havre, l’ancien joueur du FC Barcelone a tenté de participer au jeu grâce à ses relais.

Digne manque encore de rythme…

L’ancien Blaugrana a néanmoins souffert face à l’impact physique de certains adversaires, notamment Ebonog. Delom se montre d’ailleurs réservé sur sa capacité à s’imposer immédiatement au PSG et plus globalement en Ligue 1 : « En L1, on ne le perçoit pas capable aujourd’hui d’exister durablement. » Un constat qui rappelle que le jeune milieu doit encore franchir plusieurs étapes avant de devenir une véritable option régulière pour Luis Enrique.

Enfin, Lucas Digne a également laissé des interrogations après son entrée en jeu. Peu utilisé depuis son arrivée au PSG cet été, le latéral gauche semble manquer de rythme et a éprouvé des difficultés dans les courses en profondeur. Son manque de fraîcheur s’est notamment manifesté en fin de rencontre, lorsqu’il a été aperçu avec des crampes. Ses possibilités offensives ont également été limitées par les consignes tactiques.