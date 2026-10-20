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FRANCE

PSG – FC Barcelone : Paris domine le Barça, les notes du match

Par Fabien Chorlet - 20 Oct 2026, 22:58
La joie de Désiré Doué et Joao Neves lors de PSG - Barça

Le PSG s’est imposé ce mardi soir face au Barça (4-2), à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de Ligue des Champions.

Présenté comme une finale de Ligue des Champions avant l’heure, le choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se disputait ce mardi soir au Parc des Princes, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue. Au terme d’une rencontre spectaculaire et riche en buts, comme attendu, les Parisiens ont pris le meilleur sur les Barcelonais (4-2).

Les notes du match

PSG : Safonov (5) – Hakimi (6), Marquinhos (6), Pacho (6), Hernandez (8) – Neves (6), Vitinha (6), Ruiz (6) – Doué (7), Torres (4), Kvaratskhelia (5).

FC Barcelone : J. Garcia (7) – Espart (6), Cubarsi (4), Martin (5), Cancelo (3) – Bernal (4), Pedri (7) – Yamal (5), Lopez (5), Gordon (4) – Raphinha (4).

Les tops

Lucas Hernandez (8) : Homme du match. Titularisé à la surprise générale par Luis Enrique pour pallier l’absence de Nuno Mendes, blessé, l’international français a parfaitement muselé Lamine Yamal grâce à son agressivité et son excellent sens de l’anticipation et a ponctué son magnifique match par un but de la tête (72e).

Désiré Doué (7) : La lumière est encore venu de lui. Après avoir déjà ouvert le score face à Manchester City (2-4), l’attaquant parisien a récidivé en trompant Joan Garcia d’une puissante frappe de l’extérieur de la surface (38e). Plus globalement, l’ancien Rennais s’est montré particulièrement remuant sur le front de l’attaque, surtout en première période.

Pedri (7) : En l’absence de Rodri au coup d’envoi, Pedri a endossé le rôle de métronome au milieu de terrain, brillant surtout par la qualité de ses passes et ses projections vers l’avant. Le milieu espagnol s’est également montré décisif en délivrant une passe décisive à Xavi Espart sur le premier but barcelonais (55e).

Les flops

Joao Cancelo (3) : Averti pour une faute sur Désiré Doué (17e), le latéral du FC Barcelone a vécu une soirée particulièrement compliquée, prenant le bouillon en première période face à l’international français, puis après la pause face aux montées incessantes d’Achraf Hakimi.

Ferran Torres (4) : Entré en jeu dès la 20e minute de jeu pour remplacer Ousmane Dembélé, sorti sur blessure, l’ancien Barcelonais a manqué de réalisme face à son ancien club, butant sur Joan Garcia (25e, 29e) et le poteau (71e).

Par notre correspondant au Parc des Princes, Fabien Chorlet.

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