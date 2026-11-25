Le PSG a été accroché ce mercredi soir par l’AS Roma (2-2), à l’occasion de la cinquième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions.

Pour la première fois de la saison, le Paris Saint-Germain a laissé filer des points en Ligue des Champions. En manque d’inspiration, les Parisiens ont concédé ce mercredi soir le match nul sur leur pelouse face à l’AS Roma (2-2). Le double champion d’Europe en titre cède ainsi sa place de leader au Real Madrid, seule équipe à avoir remporté ses cinq premiers matchs de C1 cette saison.

Surpris d’entrée par l’ouverture du score de Mario Hermoso (5e), les hommes de Luis Enrique ont dû courir après le score durant une bonne partie du premier acte avant de revenir à hauteur des Romains grâce à Ilya Zabarnyi, peu après la demi-heure de jeu (31e). En seconde période, Ousmane Dembélé a donné l’avantage aux Rouge et Bleu sur pénalty (62e), mais Donyell Malen lui a répondu de la même manière quelques minutes plus tard (78e), contraignant les deux équipes à se quitter dos à dos (2-2). Voici nos notes attribuées aux joueurs du PSG.

Les notes des Parisiens

Safonov (5) – Hakimi (5), Zabarnyi (6), Pacho (5), Mendes (5) – Neves (4), Vitinha (6), Ruiz (5) – Akliouche (3), Torres (3), Mayulu (6).

Les tops

Illya Zabarnyi (6) : Auteur de l’égalisation parisienne d’une tête sur corner (31e), le défenseur central ukrainien s’est également illustré sur le plan défensif avec plusieurs intervention décisives (43e, 54e).

Senny Mayulu (6) : Le néo-international français a été l’offensif parisien le plus dangereux, surtout en première période, et s’est montré décisif en déposant le ballon sur la tête d’Illya Zabarnyi sur le corner ayant amené l’égalisation parisienne (31e).

Les flops

Maghnes Akliouche (3) : L’ancien Monégasque a vécu une soirée compliquée. Fautif sur l’ouverture du score de l’AS Roma (5e), avec une perte de balle suivie d’une intervention trop tendre face à Matias Soulé, l’ailier parisien n’a pas non plus brillé sur le plan offensif, se heurtant régulièrement à son vis-à-vis. Remplacé par Quentin Ndjantou (79e).

Ferran Torres (3) : À l’image de ses prestations de ces dernières semaines, l’ancien Barcelonais est toujours autant dans le dur. Auteur de nombreuses pertes de balle et parfois dominé physiquement, l’international espagnol n’a que très peu pesé sur la défense romaine. Remplacé par Ousmane Dembélé (59e).

Par notre correspondant au Parc des Princes, Fabien Chorlet.