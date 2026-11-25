Mené et longtemps dominé, le LOSC a renversé le Bayern Munich (2-1) ce mercredi en Ligue des champions. Ayase Ueda et Ethan Mbappé ont incarné une seconde période totalement décomplexée, offrant aux Dogues leur premier succès européen de la saison.

Le Bayern impose d’abord sa loi

Après un début de campagne très compliqué, marqué par un seul point pris en quatre journées et une lourde défaite contre Arsenal (0-3), Lille n’avait plus vraiment le droit à l’erreur. La réception du Bayern, dernier géant européen encore invaincu cette saison, ne ressemblait pourtant pas au meilleur rendez-vous pour se relancer.

Les Bavarois, privés de plusieurs éléments importants, ont rapidement confisqué le ballon. Berke Özer a repoussé une première frappe d’Aleksandar Pavlovic avant de s’incliner sur le corner suivant, Dayot Upamecano profitant d’une sortie difficile du gardien turc pour ouvrir le score de la tête (15e).

Avec 63 % de possession en première période, le Bayern a installé les Dogues dans leur camp. Özer a notamment remporté son face-à-face avec Konrad Laimer (26e), tandis qu’Ayase Ueda a manqué une première occasion d’égaliser après une superbe ouverture de Benjamin André (23e). Le portier lillois, déjà décisif lors de l’exploit européen réalisé à Rome, a encore maintenu son équipe en vie.

Ueda relance Lille, Mbappé fait chavirer le stade

La physionomie a radicalement changé au retour des vestiaires. Ueda a d’abord cru égaliser dès la 46e minute, mais son but a été refusé pour une faute sur Joshua Kimmich. L’attaquant japonais n’a pas douté longtemps. Après une percée de Nathan Ngoy, il a contrôlé puis croisé sa frappe pour remettre les deux équipes à égalité (62e).

Trois minutes plus tard, Ethan Mbappé a débordé la défense bavaroise avant de trouver le poteau. Sur le rebond, Pavlovic s’est emmêlé les pinceaux et a marqué contre son camp. En l’espace de trois minutes, le Stade Pierre-Mauroy s’est embrasé et le Bayern a perdu toute la maîtrise affichée avant la pause.

Avant le déplacement à Lille, le Bayern et l’entourage de Jamal Musiala ont eu un échange constructif mardi au sujet du joueur. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2125542008831758391

Une première victoire qui relance les Dogues

La fin de match a été tendue. Soriba Diaoune a manqué une occasion de mettre définitivement Lille à l’abri (86e), mais les Dogues ont tenu face au retour bavarois. Selon le récit du Petit Lillois, cette victoire constitue le premier succès nordiste dans cette édition de la Ligue des champions.

Deux ans après avoir battu le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, le LOSC ajoute donc un nouveau grand nom européen à son tableau de chasse. Avec ce succès acquis devant 46 074 spectateurs, Lille entretient surtout l’espoir après une première partie de compétition manquée.