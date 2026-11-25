Florian Thauvin a pris la parole au lendemain de sa sortie très tendue après la défaite du RC Lens face au RB Leipzig (3-1). Le capitaine artésien a reconnu son erreur, présenté ses excuses et répondu aux interrogations sur son avenir.

Thauvin présente ses excuses à Dominique Armand

On vous en parlait après la rencontre : l’attitude de Florian Thauvin face aux questions de Canal+ avait provoqué de nombreuses réactions. Revenu à froid sur cet épisode dans le Canal Champions Club, le joueur de 33 ans n’a pas cherché à se défiler.

« Hier, j’ai eu une réaction à chaud qui n’était vraiment pas la bonne façon de faire », a reconnu le capitaine lensois. Encore tendu après ce nouveau revers européen, il assure avoir laissé parler « le mauvais perdant et le compétiteur » avant de présenter ses excuses à Dominique Armand. « Il n’y avait rien contre lui. À ce moment-là, j’ai manqué de lucidité. »

Florian Thauvin est venu s’expliquer et présenter ses excuses à Dominique Armand après son interview d’après-match très critiquée. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2125674293711311257

Aucune fracture avec le vestiaire lensois

Thauvin a également tenu à lever le doute autour de son énigmatique référence au « début de saison ». Cette formule avait alimenté les interrogations sur de possibles tensions avec ses partenaires ou sa direction. L’ancien Marseillais l’assure : son agacement ne visait personne au sein du club.

« Mes coéquipiers me connaissent, ils vivent avec moi tous les jours », a-t-il expliqué, précisant avoir longuement échangé avec Mathieu Udol, Robin Risser et Florian Sotoca après le match. Selon lui, tout le vestiaire était abattu par la défaite et la tournure prise par la campagne de Ligue des champions.

Un avenir tranché jusqu’à la fin de la saison

Cette mise au point a aussi permis à Florian Thauvin de répondre aux spéculations sur son avenir. Malgré la période délicate traversée par le RC Lens, il n’envisage pas de quitter l’Artois en cours d’exercice. « Bien sûr que je resterai à Lens jusqu’à la fin de saison, il n’y a pas de débat là-dessus », a-t-il assuré.

Le champion du monde 2018 entend ainsi assumer pleinement son rôle de capitaine. « Je suis sur le bateau jusqu’au bout et j’assumerai mes responsabilités jusqu’au bout », a-t-il ajouté, avec la volonté affichée de calmer le jeu autour du club.

La frustration européenne comme explication

Thauvin a enfin replacé son craquage dans un contexte sportif pesant. Très investi dans le retour du RC Lens en Ligue des champions, il estime que les Sang et Or auraient mérité davantage au regard de leurs prestations et des efforts consentis.

Le Lensois retient notamment les 60 premières minutes livrées à Leipzig et reste convaincu que les résultats vont revenir. Sans chercher à excuser son comportement, il rappelle aussi la dimension humaine de cet épisode : « On n’est pas tous des robots, on fait des erreurs. » Une sortie destinée à refermer rapidement la polémique.