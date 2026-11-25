Après sa sortie lunaire à Leipzig en Ligue des Champions, Florian Thauvin (33 ans) a essuyé un véritable affront au RC Lens.

Le RC Lens traverse une période compliquée. Opposés au RB Leipzig lors de la cinquième journée de Ligue des Champions, les Sang et Or se sont inclinés sur le score de 3-1. Une nouvelle défaite qui complique sérieusement leurs perspectives de qualification pour la suite de la compétition.

Thauvin détient un triste record en Ligue des Champions

Mais au-delà du résultat collectif, c’est surtout Florian Thauvin qui a fait parler de lui après la rencontre. Le joueur de 33 ans s’est distingué avec une interview particulièrement surprenante, qui a rapidement fait réagir après le coup de sifflet final. Une sortie médiatique qui intervient dans un contexte déjà délicat pour l’ancien Marseillais. Car les statistiques européennes de l’attaquant lensois sont loin d’être flatteuses.

Selon les données d’Opta, Florian Thauvin vient en effet d’enregistrer sa 15e défaite en 17 rencontres disputées en Ligue des Champions au cours de sa carrière. Un bilan particulièrement difficile, qui lui vaut même un triste record. Parmi les joueurs ayant disputé au moins 15 rencontres dans la compétition, aucun ne compte autant de défaites dans un ratio aussi élevé.

Thauvin attendu au tournant avec le RC Lens à Angers

Une statistique qui vient ternir davantage la soirée européenne du numéro offensif lensois. Malgré son expérience et son parcours dans le football français et européen, Thauvin peine décidément à connaître des soirées heureuses sur la plus prestigieuse des compétitions continentales. Désormais, Florian Thauvin et ses coéquipiers doivent rapidement tourner la page européenne. Le RC Lens doit se remobiliser avant son prochain rendez-vous face à Angers, avec l’objectif de retrouver une dynamique positive.

Pour le capitaine du RC Lens, cette rencontre représentera également une occasion de répondre sur le terrain après une soirée particulièrement agitée à Leipzig. À 33 ans, l’attaquant reste un joueur important dans le projet lensois et devra aider son équipe à rebondir. Après la déception européenne et cette statistique peu enviable, le meilleur moyen de faire taire les critiques sera désormais de retrouver de l’efficacité et de contribuer au succès des Sang et Or.