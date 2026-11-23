Le verdict de l’intelligence artificielle risque de faire grincer quelques dents ! Après onze journées de Ligue 1, le superordinateur d’Opta a actualisé ses prédictions pour le classement final de la saison 2026-2027. Si le PSG semble promis à un nouveau sacre, l’OM pourrait connaître une énorme désillusion. À l’inverse, l’OL et le Paris FC sont annoncés sur le podium, tandis que le RC Lens resterait à distance des places européennes.

Et si l’intelligence artificielle avait déjà une idée du classement final de Ligue 1 ? Alors que la saison 2026-2027 a franchi le cap des onze journées, le célèbre superordinateur d’Opta a livré de nouvelles projections qui réservent quelques surprises. En s’appuyant sur ses modèles statistiques et ses simulations, l’outil établit un classement prévisionnel particulièrement défavorable à certains cadors du championnat. Et parmi les grandes victimes, l’Olympique de Marseille figure en bonne place !

Car malgré les ambitions affichées par le club phocéen, les hommes de Bruno Genesio ne termineraient qu’à la sixième place avec 52,31 points. Un scénario qui laisserait l’OM en dehors des places qualificatives pour la Ligue des Champions, avec seulement 19,27 % de chances d’accéder directement à la compétition selon les projections d’Opta.

Le PSG intouchable, l’OM et Lens à la peine !

À l’inverse, le Paris Saint-Germain semble évoluer dans une autre dimension. Avec 78,56 points attendus et surtout 96,82 % de chances de terminer champion, le club parisien écraserait littéralement la concurrence. Son avance prévisionnelle est impressionnante puisque l’Olympique Lyonnais, annoncé deuxième, ne récolterait que 56,85 points.

Mais la véritable surprise concerne le Paris FC. Actuellement deuxième du championnat, le promu est projeté sur la troisième marche du podium avec 56,44 points, juste devant le LOSC (56,35). Une performance qui confirmerait son incroyable début de saison et lui permettrait de devancer plusieurs institutions du football français.

Du côté de Marseille, en revanche, les perspectives sont nettement moins réjouissantes. Les Olympiens seraient également dépassés par l’AS Monaco, cinquième avec 53,94 points. Une projection inquiétante après leur improbable défaite contre Le Mans au Vélodrome (2-3), qui a une nouvelle fois exposé leurs fragilités.

La situation ne serait guère plus favorable au RC Lens. Les Sang et Or, actuellement onzièmes, remonteraient seulement à la neuvième place avec 48,11 points. Le Stade Rennais terminerait pour sa part septième (50,57 points), devant le Stade Brestois, huitième (49,33).

Le classement final prédit par l’IA d’Opta

Voici les projections figurant sur le classement du superordinateur d’Opta :

Rang Club Points prévus 1 PSG 78,56 2 OL 56,85 3 Paris FC 56,44 4 LOSC 56,35 5 AS Monaco 53,94 6 OM 52,31 7 Stade Rennais 50,57 8 Stade Brestois 49,33 9 RC Lens 48,11 10 OGC Nice 46,56 11 Toulouse FC 45,91 12 FC Lorient 44,63 13 RC Strasbourg 41,65 14 AJ Auxerre 36,89 15 Le Mans FC 35,50 16 ESTAC Troyes 35,23 17 Angers SCO 29,38 18 Le Havre AC 24,48

Enfin, la lutte pour le maintien s’annonce tout aussi impitoyable. Selon les simulations, Angers et Le Havre termineraient aux deux dernières places, tandis que Troyes occuperait la position de barragiste. Le HAC serait même condamné à la relégation dans 81,53 % des scénarios étudiés.

Ces prévisions restent évidemment statistiques et peuvent encore évoluer considérablement au fil des journées. Mais elles dessinent déjà une tendance : derrière un PSG ultra-favori, la bataille pour les places européennes pourrait faire de sérieux dégâts. Et pour l’OM, qui rêve de retrouver la Ligue des Champions, le message envoyé par l’IA est particulièrement inquiétant !