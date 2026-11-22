Accroché par Lorient au Moustoir (1-1), le Stade Rennais laisse encore filer des points dans le derby breton, avant de terminer la rencontre à dix après l’expulsion d’Adrien Thomasson.

Le Stade Rennais n’avance toujours pas. En déplacement sur la pelouse du FC Lorient, ce dimanche pour la 11e journée de Ligue 1, les hommes de Franck Haise ont dû se contenter d’un match nul (1-1). Un résultat frustrant au regard d’une première période plutôt encourageante, mais aussi des occasions rennaises après la pause.

Les Rouge et Noir avaient pourtant pris les devants à la 27e minute. Lancé en profondeur par Mousa Al-Tamari, Boulaye Dia a parfaitement conclu son face-à-face avec Yvon Mvogo pour ouvrir le score (0-1). Mais juste avant la pause, Montassar Talbi a remis les deux équipes à égalité d’une tête rageuse sur corner (45e). Une intervention sur laquelle Brice Samba peut nourrir quelques regrets.

Au retour des vestiaires, Lorient a eu l’occasion de prendre l’avantage. Mais Nohan Cadiou a manqué son penalty à la 52e minute. Les Merlus ont ensuite multiplié les offensives, obligeant notamment Samba à intervenir devant Obaretin. De son côté, Rennes a également eu plusieurs occasions de faire la différence. À la 68e minute, Mvogo a notamment remporté son duel face à Al-Tamari, parfaitement lancé dans la profondeur.

La fin de rencontre a finalement été marquée par un nouvel épisode négatif pour Rennes. Après intervention de la VAR, Adrien Thomasson a été expulsé à la 90e minute pour une faute sur Obaretin. Les Bretons ont donc terminé à dix et n’ont pas réussi à arracher la victoire.

Les tops rennais

Mousa Al-Tamari : le détonateur. Très remuant, l’international jordanien a été à l’origine de l’ouverture du score avec une excellente passe dans la profondeur pour Boulaye Dia. Il a également failli faire le break après la pause, mais s’est heurté à un excellent Mvogo.

Boulaye Dia : un but important. L’attaquant rennais a fait preuve de sang-froid pour convertir sa première véritable occasion. Sa capacité à prendre la profondeur a posé des problèmes à la défense lorientaise.

Quentin Merlin : une entrée intéressante. Entré en cours de match, le latéral a apporté du danger sur son côté. Son centre dangereux à la 84e minute a notamment obligé Le Bris à concéder un corner.

Les flops rennais

Adrien Thomasson : une expulsion qui coûte cher. Entré à la 72e minute, le milieu rennais a vécu une fin de match cauchemardesque. Sa faute sur Obaretin, sanctionnée d’un carton rouge après consultation de la VAR, a privé Rennes de toute possibilité de pousser dans les dernières minutes.

Brice Samba : une erreur sur l’égalisation. Malgré une intervention décisive devant Obaretin en seconde période, le gardien rennais n’est pas exempt de tout reproche sur le but de Talbi. Le ballon lui passe entre les jambes sur le corner lorientais.

Une efficacité encore insuffisante. Si Rennes a su se montrer dangereux, les occasions manquées après la pause ont empêché les visiteurs de reprendre l’avantage. Le face-à-face perdu par Al-Tamari devant Mvogo restera notamment comme un tournant de la rencontre.

Avec ce partage des points, le Stade Rennais manque une nouvelle occasion de relancer sa dynamique. Après ses deux défaites consécutives face à Nice et Lille, ce résultat ne suffit pas à effacer les doutes. Les Rouge et Noir devront rapidement retrouver de la régularité, sous peine de voir leurs ambitions en Ligue 1 sérieusement contrariées.