Libre depuis son départ de Crystal Palace, Pierre Sage serait suivi par le Stade Rennais en cas de départ de Franck Haise.

Libre depuis son limogeage de Crystal Palace la semaine dernière, Pierre Sage pourrait rapidement retrouver un banc. Parti en Angleterre cet été après une saison historique à la tête du RC Lens, marquée par une victoire en Coupe de France, la première de l’histoire du club artésien, et une deuxième place en Ligue 1, le technicien français n’aura finalement passé que quelques mois chez les Eagles. Un retour à Lens a un temps été évoqué, des discussions ayant même eu lieu entre les deux parties, mais les dirigeants sang et or ont finalement préféré confier les rênes de l’équipe à Didier Digard. Désormais libre de tout contrat, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais pourrait donc susciter l’intérêt d’autres clubs français, à commencer par le Stade Rennais.

Le Stade Rennais surveillerait la situation de Pierre Sage

Et pour cause, le profil de Pierre Sage ne laisserait pas insensibles les dirigeants rennais. Selon les indiscrétions du compte X @jonathan35001, qui suit de près l’actualité du Stade Rennais, le club breton surveillerait la situation du technicien français avant même son départ de Crystal Palace. « On m’en a parlé quand Pierre Sage était encore en poste à Palace que ça surveillait sa situation », a confié le suiveur du SRFC sur le réseau social. Une révélation qui laisse penser que l’ancien coach du RC Lens figurerait parmi les profils appréciés en interne, même si aucune négociation ni prise de contact concrète n’a été évoquée à ce stade.

Franck Haise toujours soutenu par ses dirigeants

Pour autant, une arrivée de Pierre Sage sur le banc du Stade Rennais ne serait pas d’actualité dans l’immédiat. Malgré les interrogations entourant les résultats du club breton, Franck Haise conserverait la confiance de sa direction, qui ne semblerait pas envisager de changement d’entraîneur à court terme. « Après Franck Haise est apprécié par la famille donc bon… », a d’ailleurs précisé le compte X @jonathan35001, faisant référence à la famille Pinault, propriétaire du SRFC. Si la piste Pierre Sage pourrait donc être à surveiller en cas d’évolution de la situation de Franck Haise, ce dernier resterait pour le moment solidement installé sur le banc rennais.