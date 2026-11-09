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RC Lens, OL : le successeur de Pierre Sage à Crystal Palace est connu !

Par Fabien Chorlet1 min de lecture
Pierre Sage (Crystal Palace)

Alors que Pierre Sage devrait prochainement être limogé, Crystal Palace aurait déjà choisi son successeur sur le banc.

Dans les prochaines heures, Pierre Sage devrait être démis de ses fonctions d’entraîneur de Crystal Palace. Arrivé cet été en provenance du RC Lens pour tenter sa première expérience à l’étranger, le technicien français n’aura pas réussi à relever le défi londonien. Après dix journées de Premier League, les Eagles occupent la dernière place du classement, une situation qu’ils n’avaient plus connue depuis décembre 2017. Un début de saison catastrophique qui devrait donc coûter sa place à l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Thomas Frank choisi pour succéder à Pierre Sage !

Pour succéder à Pierre Sage, Crystal Palace aurait déjà trouvé son nouvel entraîneur. Selon les informations dévoilées ce lundi soir par le journaliste belge Sacha Tavolieri, les dirigeants londoniens auraient jeté leur dévolu sur Thomas Frank. Libre depuis son départ de Tottenham, l’ancien entraîneur de Brentford serait la priorité du conseil d’administration des Eagles et devrait prochainement prendre les commandes de l’équipe.

Ce choix ne serait d’ailleurs pas une surprise puisque Crystal Palace avait déjà envisagé de confier son banc à Thomas Frank l’été dernier, avant de finalement miser sur Pierre Sage. Quelques mois plus tard, les dirigeants londoniens seraient donc sur le point de revenir à leur première idée pour tenter de relancer une équipe en grande difficulté en Premier League. De son côté, l’ancien coach du RC Lens devrait donc voir son aventure anglaise prendre fin prématurément, quelques mois seulement après son arrivée.

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