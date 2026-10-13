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OM Mercato : une recrue promise à la Premier League a signé à Marseille 

Par Bastien Aubert - 13 Oct 2026, 08:40
Tochukwu Nnadi (OM)

Sous l’impulsion de Medhi Benatia, un milieu de terrain destiné à évoluer en Premier League a signé à l’OM.

L’OM tient peut-être un futur grand. Arrivé en provenance de Zulte Waregem pour environ six millions d’euros en février dernier, Tochukwu Nnadi (23 ans) reste un joueur encore peu utilisé depuis son arrivée. Mais son profil physique et son activité à la récupération pourraient devenir précieux pour Bruno Genesio, alors que l’OM cherche des solutions pour retrouver de la stabilité.

« Je m’attendais à ce qu’il aille en Premier League. »

Le sélectionneur du Nigeria, Éric Chelle, connaît bien les qualités du milieu marseillais. Dans les colonnes de La Provence, il n’a pas caché sa surprise de le voir rejoindre l’OM plutôt qu’un club anglais : « Tochukwu Nnadi ? C’est un bon coup de l’OM ! Je m’attendais à ce qu’il aille en Premier League. » Une déclaration qui souligne le potentiel du joueur, même si elle ne signifie pas qu’un transfert vers l’Angleterre était déjà bouclé. Avant de rejoindre Marseille, Nnadi s’était notamment distingué avec Zulte Waregem, en Belgique. Son impact physique, son volume de course et sa capacité à récupérer des ballons avaient attiré l’attention de plusieurs observateurs.

West Ham s’était également intéressé à son profil. Depuis son arrivée en février, le Nigérian n’a toutefois pas réussi à s’installer durablement dans le onze marseillais. La concurrence au milieu de terrain et son besoin de s’adapter au jeu de l’OM ont limité son temps de jeu. Puis sa blessure au genou droit, contractée à Monaco à la fin du mois d’août, a interrompu sa progression. Le joueur a finalement évité une opération et suivi un protocole de renforcement musculaire avec le staff médical marseillais. Après plusieurs semaines d’absence, il a repris l’entraînement collectif et retrouvé des sensations lors d’un match amical contre Montpellier.

Une opportunité à saisir pour Genesio à l’OM

Le retour de Nnadi arrive à un moment important pour l’OM. L’entrejeu marseillais a été fragilisé par plusieurs absences et incertitudes physiques. Le Nigérian peut offrir un profil différent : un joueur agressif à la récupération, capable de multiplier les efforts et de sécuriser l’équilibre de l’équipe. Son entrée en jeu à Troyes pourrait ainsi lui permettre de relancer sa saison. Bruno Genesio semble disposer d’une option supplémentaire, même si le milieu doit encore confirmer qu’il peut tenir un rôle régulier.

Nnadi n’a pas encore répondu aux attentes suscitées par son recrutement. Mais son potentiel reste apprécié, notamment par son sélectionneur, qui avait été séduit par son intensité et ses qualités défensives. L’OM espère désormais que cette période difficile appartient au passé. Dans un secteur où les solutions se font parfois rares, le Nigérian pourrait avoir une carte à jouer dans les prochaines semaines. À lui de transformer cette opportunité en véritable place dans la rotation marseillaise.

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