À l’approche de la réception de Villefranche en Coupe de France, Ian Cathro a annoncé plusieurs changements dans son onze de départ. L’entraîneur de l’ASSE a également refusé de dévoiler ses intentions concernant le poste de gardien de but, en l’absence de Gautier Larsonneur.

Sur une belle dynamique en championnat, l’AS Saint-Étienne doit désormais se tourner vers la Coupe de France. Après leur précieuse victoire face au Stade de Reims (1-0), les Verts retrouvent la compétition avec la réception de Villefranche à l’occasion du huitième tour. Un rendez-vous à ne surtout pas négliger pour les hommes de Ian Cathro, malgré la perspective d’un choc au sommet de la Ligue 2 face à l’AS Nancy-Lorraine, le 5 décembre prochain.

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur écossais a d’ailleurs écarté toute volonté de préserver ses forces en vue de cette confrontation. Le technicien stéphanois veut éviter une mauvaise surprise en Coupe de France et entend aligner une équipe capable de faire respecter la hiérarchie.

Cathro va revoir ses plans face à Villefranche

Contraint de composer avec de nombreuses absences lors du précédent tour face à Rumilly (2-1), Ian Cathro avait offert du temps de jeu à plusieurs jeunes du centre de formation. Avec le retour de ses internationaux, l’entraîneur de l’ASSE dispose désormais d’une marge de manœuvre bien plus importante.

« On va prendre des décisions pour mettre la meilleure équipe possible », a notamment expliqué le technicien écossais, dans des propos rapportés par Peuple Vert.

Si certains joueurs en manque de temps de jeu pourraient profiter de cette rencontre pour se montrer, Cathro ne semble pas disposé à bouleverser son équipe au détriment de la qualification. La gestion des organismes passera donc au second plan.

Ndiaye ou Lavalée, Cathro entretient le suspense !

L’une des principales interrogations concerne toutefois le poste de gardien de but. En l’absence de Gautier Larsonneur, actuellement blessé, Ian Cathro devra faire un choix entre Ndiaye et Lavalée. Interrogé sur le sujet, l’entraîneur stéphanois a préféré conserver le mystère.

« Je ne vais pas vous donner le gardien qui sera titulaire sur cette rencontre », a-t-il lâché.

La réception de Villefranche pourrait ainsi offrir une belle opportunité à Lavalée de se montrer sous le maillot stéphanois, à moins que Cathro ne décide de renouveler sa confiance à Ndiaye.

Un choix qui sera particulièrement intéressant à observer dans l’optique des prochaines échéances en championnat. Les supporters de l’ASSE devront patienter jusqu’à l’annonce de la composition officielle pour connaître la décision du technicien écossais.