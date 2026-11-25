Buteur après son entrée à Reims (1-0), Zuriko Davitashvili (25 ans) a regagné du crédit auprès des supporters de l’ASSE.

Meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière, Zuriko Davitashvili reste un élément particulièrement apprécié à l’ASSE. Mais depuis le début de l’exercice, l’ailier de 25 ans doit composer avec un rôle moins important dans les choix d’Ian Cathro.

Davitashvili a marqué des points à Reims

Une situation qui pouvait susciter quelques interrogations chez les supporters. Pourtant, son entrée face au Stade de Reims a changé la donne. En trouvant le chemin des filets dans une rencontre remportée 1-0 par les Verts, le Géorgien a rappelé toute son efficacité et sa capacité à faire basculer un match. De quoi relancer naturellement le débat autour de sa place dans le onze de départ.

Après cette prestation décisive, But! a lancé un sondage auprès de ses lecteurs avec une question claire : « Zuriko Davitashvili a-t-il regagné une place de titulaire après Reims ? » Les résultats sont sans appel. Une majorité de supporters stéphanois estime que le Géorgien mérite désormais de retrouver une place dans le onze de départ :

Oui : 64,2 %

Non : 35,8 %

Cathro face à un choix épineux à l’ASSE

Près de deux supporters de l’ASSE sur trois souhaitent donc voir Davitashvili débuter la prochaine rencontre. Un résultat qui témoigne de la confiance toujours accordée au joueur, malgré son temps de jeu réduit ces derniers mois. Reste désormais à savoir si Ian Cathro suivra cette tendance.

Le technicien stéphanois dispose d’un joueur capable d’apporter de la percussion, de la créativité et surtout une réelle menace offensive. Son but à Reims pourrait constituer un argument de poids pour retrouver une place de titulaire. Mais dans un groupe où la concurrence reste importante, Davitashvili devra également confirmer sur la durée.