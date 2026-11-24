Relégués au second plan ces dernières semaines, Sohaib Naïr et Tamar Svetlin devraient retrouver une place de titulaire samedi, en Coupe de France, face à Villefranche-sur-Saône. Une belle occasion pour les deux recrues estivales de l’ASSE de regagner du crédit auprès de Ian Cathro et de relancer la concurrence.

La Coupe de France pourrait bien faire deux heureux à l’ASSE ! Alors que les Verts restent sur deux victoires consécutives en Ligue 2, contre Laval (2-0) et à Reims (1-0), Ian Cathro devrait profiter du rendez-vous face à Villefranche-sur-Saône pour procéder à plusieurs changements. Et offrir du temps de jeu à des éléments qui en manquent cruellement depuis quelques semaines. Parmi eux, Sohaib Naïr et Tamar Svetlin, deux recrues estivales dont la situation s’est sensiblement compliquée.

Naïr, de titulaire à quatrième choix

Pour Sohaib Naïr, la chute a été brutale. Titulaire en début de saison, l’ancien Guingampais a payé au prix fort la lourde défaite concédée par les Verts sur la pelouse de son ancien club (3-0), fin octobre. Depuis cette déroute, le défenseur algérien a disparu du onze de départ.

Ian Cathro a choisi de faire confiance à une charnière composée de Julien Le Cardinal et Kévin Pedro. Un choix payant puisque l’ASSE a enchaîné deux succès sans encaisser le moindre but. Et comme le jeune Pedro confirme tout son potentiel dans l’axe, Naïr voit la concurrence s’intensifier.

D’autant que Chico Lamba semble désormais lui être passé devant dans la hiérarchie. Contre Laval comme à Reims, c’est le Portugais que Cathro a fait entrer en jeu pour renforcer sa défense. Sur le côté droit, João Ferreira donne également satisfaction. Autant d’éléments qui réduisent les perspectives de temps de jeu de l’Algérien.

Samedi, face à Villefranche-sur-Saône, Naïr devrait toutefois retrouver une place de titulaire, probablement aux côtés de Lamba, dans une charnière inédite. Une occasion à ne pas manquer pour l’ancien Guingampais, qui devra afficher davantage de solidité et de sérénité pour convaincre son entraîneur de lui accorder à nouveau sa confiance.

Svetlin doit lui aussi se relancer

Tamar Svetlin se trouve dans une situation assez comparable. Freiné par une blessure, le milieu slovène a effectué son retour à la compétition en entrant en jeu à Reims. Mais pendant son absence, la concurrence s’est installée dans l’entrejeu stéphanois.

Maxime Bernauer et Áron Csongvai ont pris leurs habitudes dans le onze de départ, tandis que Mahmoud Jaber constitue une autre solution privilégiée par Cathro. Résultat, Svetlin apparaît désormais comme le quatrième choix dans la rotation au milieu de terrain.

L’ancien joueur de Celje devrait lui aussi profiter de la Coupe de France pour retrouver une place de titulaire, peut-être aux côtés de Jaber. Avec un objectif évident : rappeler ses qualités et montrer qu’il peut bousculer une hiérarchie qui semble aujourd’hui bien établie.