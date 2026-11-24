Le célèbre animateur et producteur Cyril Hanouna pourrait bientôt s’investir à l’En Avant de Guingamp.

L’En Avant Guingamp est à la recherche de nouveaux investisseurs pour accompagner son développement. Et une piste inattendue serait désormais étudiée par les dirigeants bretons : celle de Cyril Hanouna.

Cyril Hanouna pourrait-il devenir actionnaire de Guingamp ?

Selon le Télégramme, l’animateur aurait été approché par les responsables guingampais afin d’échanger autour de l’avenir du club. Une première rencontre était initialement programmée ce lundi, mais elle a finalement été reportée en raison d’un empêchement de dernière minute de l’intéressé. D’après Ouest-France, une nouvelle entrevue devrait avoir lieu vendredi. L’objectif serait notamment de discuter de la manière dont Cyril Hanouna pourrait apporter son aide à l’En Avant Guingamp.

L’intérêt de l’animateur ne serait pas anodin. Son proche collaborateur Fabien Delettres, également supporter du club breton, a confirmé auprès de Ouest-France que Cyril Hanouna devait revoir les dirigeants guingampais cette semaine. « Il va revoir les dirigeants de Guingamp cette semaine, pour étudier, je le cite, comment il peut aider le club », a-t-il expliqué.

En revanche, impossible pour le moment de confirmer une éventuelle entrée au capital. Fabien Delettres reste prudent sur ce dossier : « Concernant une éventuelle entrée au capital, je ne peux rien vous confirmer. Cyril préfère naturellement réserver le contenu de ces discussions aux dirigeants du club. »

« Racheter un club, ça serait mon rêve ! »

Il faudra donc attendre les prochaines discussions pour connaître les véritables intentions de l’animateur. Un investissement financier, une participation au projet sportif ou une autre forme de soutien ? Plusieurs possibilités restent ouvertes.

Si cette piste attire autant l’attention, c’est aussi parce que Cyril Hanouna n’a jamais caché son affection pour l’En Avant Guingamp. En 2017, dans son émission TPMP, toute la vérité, l’animateur avait déjà évoqué publiquement son envie de reprendre le club breton. « Racheter un club ? Ça serait mon rêve. Vraiment. Si un jour je peux racheter l’En Avant de Guingamp, je serai comme un fou ! », avait-il déclaré.

Près de neuf ans plus tard, cette envie pourrait-elle enfin prendre une dimension concrète ? Le contexte semble en tout cas propice aux discussions puisque Guingamp cherche de nouveaux partenaires pour accompagner son avenir. Pour l’heure, aucune acquisition ni entrée au capital n’est officialisée. Mais l’intérêt de Cyril Hanouna constitue une piste sérieuse à suivre pour l’avenir du club costarmoricain.