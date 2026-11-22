Révélation de ce début de Coupe du monde U17 avec l’équipe de France, Loan Merrifield fait parler de lui au Qatar et suscite déjà une comparaison flatteuse avec Michael Olise.

Le FC Nantes tient certainement une nouvelle pépite offensive. À seulement 17 ans, Loan Merrifield commence à faire tourner les têtes. L’attaquant des Canaris s’est particulièrement illustré lors de l’entrée en lice des Bleuets à la Coupe du monde U17 au Qatar. Face à Haïti, le jeune Nantais a inscrit un doublé lors de la victoire française (3-1), décrochant au passage le trophée d’homme du match.

Une performance remarquée qui n’a pas tardé à faire réagir les observateurs du football. Sur les réseaux sociaux, on commence déjà à surnommer le jeune Français « Baby Olise ». Une comparaison avec Michael Olise qui fait référence à son aisance technique, sa qualité de pied gauche et sa capacité à faire des différences balle au pied.

Loan Merrifield, une pépite du FC Nantes qui monte en puissance

Né en 2009 à Angers, Loan Merrifield a rejoint le centre de formation du FC Nantes en juillet 2023, après des passages à l’AS Tiercé Cheffes et au SCO d’Angers. Depuis son arrivée à la Jonelière, le jeune attaquant a progressivement franchi les étapes de la formation nantaise. Ses qualités de percussion, sa vitesse et sa technique ont rapidement attiré l’attention du staff.

Convaincu de son potentiel, le FC Nantes lui a fait signer son premier contrat professionnel en septembre 2026, avec un engagement jusqu’en 2029. Une belle preuve de confiance envers l’un des talents prometteurs de la formation nantaise, même s’il n’a encore jamais goûté à la moindre minute en pro.

Le FC Nantes peut-il tenir son futur crack offensif ?

Avec ses performances en équipe de France U17, Loan Merrifield profite de la Coupe du monde pour franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Son doublé contre Haïti lui offre une belle exposition internationale et confirme les espoirs placés en lui.

Pour les supporters nantais, une chose est certaine : le parcours de Loan Merrifield mérite désormais une attention particulière. Le FC Nantes pourrait bien avoir trouvé un nouveau talent à faire grandir à la Jonelière… à condition de le voir à l’œuvre en Ligue 2.