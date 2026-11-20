Et si le FC Nantes tenait déjà son futur grand attaquant ? À seulement 17 ans, Loan Merrifield vient de frapper un énorme coup avec l’équipe de France U17 en inscrivant un doublé face à Haïti (3-1) lors du Mondial au Qatar. Une performance retentissante qui relance le débat sur sa place chez les professionnels. Pour Emmanuel Merceron, spécialiste du FC Nantes, le jeune prodige aurait même déjà dépassé Ignatius Ganago dans la hiérarchie !

Le FC Nantes possède peut-être un véritable phénomène dans son centre de formation ! Jeudi, Loan Merrifield a éclaboussé de son talent l’entrée en lice de l’équipe de France U17 à la Coupe du monde au Qatar. Il ne lui a fallu que quatre petites minutes pour ouvrir le score face à Haïti, avant de s’offrir un doublé à la 41e minute. Deux buts en une mi-temps et une prestation qui lui a valu d’être élu homme du match par la FIFA.

Seule ombre au tableau : l’attaquant nantais a été contraint de quitter ses partenaires en seconde période après avoir été touché à la cheville. Une blessure dont la gravité reste à déterminer, mais qui n’enlève rien à sa prestation majuscule.

Et forcément, du côté de la Beaujoire, cette démonstration commence à faire parler. Car si Merrifield impressionne avec les Bleuets, une question se pose désormais : pourquoi ne pas lui offrir sa chance avec l’équipe première ?

Merrifield déjà au-dessus de Ganago ? Merceron lâche une bombe !

Sur X, Emmanuel Merceron, observateur très attentif de l’actualité du FC Nantes, n’a pas caché son enthousiasme concernant le potentiel du jeune attaquant.

« Il est je pense déjà au-dessus de Ganago, pour sa carrière il a tout intérêt à lancer une pépite comme Loan », a-t-il notamment affirmé.

Une prise de position forte qui place directement Merrifield en concurrence avec Ignatius Ganago. Malgré ses 17 ans et son manque d’expérience au plus haut niveau, le jeune Nantais présenterait donc, aux yeux du spécialiste, davantage de garanties sportives que l’international camerounais.

Mais l’échange ne s’est pas arrêté là. Interrogé par un supporter sur les raisons pour lesquelles Merrifield n’avait pas encore été lancé chez les professionnels, Merceron a soulevé une hypothèse particulièrement sensible concernant la direction nantaise : « Parce que les Kita ne veulent pas le péter en pro pour le vendre ? »

Une interrogation, et non une information confirmée, qui relance le débat sur la gestion des jeunes talents au FC Nantes. Certains supporters réclament déjà davantage de courage dans les choix sportifs et souhaitent voir Merrifield intégrer rapidement la rotation offensive.

mais même ça. Il est je pense déjà au dessus de Ganago, pour sa carrière il a tout intérêt à lancer une pépite comme Loan. — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) November 19, 2026

Les Kita tiennent-ils leur prochain gros coup ?

Sous contrat professionnel avec le FC Nantes depuis septembre dernier, Loan Merrifield représente un formidable espoir pour l’avenir des Canaris. Son doublé au Mondial U17 confirme son potentiel, même si la marche entre le football de jeunes et les exigences de l’équipe première reste importante.

Reste désormais à savoir quelle place le club nantais souhaite lui accorder dans les prochains mois. Alors que le mercato hivernal approche, l’émergence de Merrifield pourrait offrir une solution interne particulièrement séduisante dans le secteur offensif.

Et si le FC Nantes décidait de lui donner sa chance plutôt que de chercher un nouveau buteur sur le marché ? Son profil, son efficacité devant le but et sa précocité constituent déjà de sérieux arguments.

Une chose est certaine : avec deux buts en seulement 41 minutes face à Haïti, Loan Merrifield vient d’envoyer un sacré message au FC Nantes. À 17 ans, le jeune Canari frappe déjà à la porte des professionnels. Et au regard des débats qu’il suscite, la question de son intégration dans le groupe nantais risque de devenir de plus en plus pressante !