Il y a douze mois, le FC Nantes s’enflammait pour la piste Djiku, synonyme d’ambitions défensives assumées. Un an plus tard, la réalité du club s’écrit sur le fil, entre jeunesse, incertitudes et crises à répétition.

Quand Djiku incarnait la solidité espérée

Fin novembre 2025, tout le FC Nantes vibrait à l’idée d’un mercato hivernal porteur d’espoirs. La direction, emmenée par Waldemar Kita et le coach Luis Castro, faisait consensus en interne pour attirer Alexander Djiku, un international ghanéen de 31 ans, tout juste passé par le Fenerbahçe puis le Spartak Moscou. Sa réputation de roc, forgée à Strasbourg et convoitée jusque chez les ambitieux du LOSC, devait apporter l’expérience et l’autorité à une défense nantaise en quête de repères. On parlait alors de maturité, de stabilité, d’un relais pour encadrer les jeunes comme Tylel Tati, et d’un retour en Ligue 1 pour un Djiku ouvert à l’idée de rentrer dans l’Hexagone.

Dans un club qui se cherchait, la promesse d’un tel renfort rappelait les grandes heures où Nantes savait se réinventer par le recrutement. Les supporters, lassés de l’instabilité défensive, voyaient dans ce dossier l’opportunité de retrouver une solidité perdue et de remettre l’équipe sur de bons rails pour la seconde partie de saison.

Un an plus tard : de l’expérience espérée à la jeunesse forcée

Douze mois ont passé, et la Beaujoire n’a jamais vu Djiku en jaune. Pire encore, la réalité de novembre 2026 ressemble à un virage brutal. L’ambition, elle, s’est heurtée à la dureté d’une relégation et à un début de saison de Ligue 2 bien plus laborieux qu’espéré : le FC Nantes pointe à une modeste 14e place après douze journées. La stabilité défensive tant recherchée il y a un an a laissé place à une défense décimée par les blessures, à l’image de Tylel Tati, absent comme plusieurs cadres, et à un effectif miné par les incertitudes.

Le contraste est saisissant : alors qu’on rêvait de maturité et d’encadrement, l’équipe doit aujourd’hui miser sur sa jeunesse. La lumière vient de l’attaque, incarnée par la pépite Loan Merrifield, 17 ans, héros chez les Bleuets au Mondial U17, pendant que les supporters réclament un attaquant pour le mercato et que les finances sont scrutées à la loupe par la DNCG. Les blessures, l’instabilité et la défiance entourant la gestion des talents rappellent combien le club est loin du projet ambitieux et rassurant d’il y a un an. La piste Djiku, jamais concrétisée, s’est dissoute dans les tourments d’une saison de transition, où Nantes navigue entre espoirs et doutes, bien loin des certitudes qu’il caressait alors. Ce flashback, c’est la piqûre de rappel d’un club qui, en un an, a troqué ses rêves de solidité contre l’urgence de se reconstruire… une fois de plus.