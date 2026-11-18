Les deux victoires consécutives du FC Nantes n’ont pas encore redonné un total espoir aux supporters des Canaris.

Le FC Nantes retrouve progressivement des couleurs. Les hommes de Grégory Poirier viennent en effet d’enchaîner deux succès, une performance qu’ils n’avaient plus réalisée depuis l’été 2024.

Les supporters du FC Nantes ne croient pas encore au déclic

D’abord victorieux sur la pelouse de Pau (2-0) en championnat, les Canaris ont ensuite largement dominé le Stade Castelbourgeois (9-1) en Coupe de France. Deux résultats encourageants qui pouvaient laisser espérer un véritable déclic. Pourtant, l’enthousiasme reste mesuré du côté des supporters du FC Nantes.

But! a justement interrogé ses lecteurs à travers un sondage particulièrement révélateur : « Avec deux victoires d’affilée, le FC Nantes a-t-il enfin lancé sa saison ? » Les résultats sont sans appel. Seuls 30,3 % des participants ont répondu positivement à cette question. À l’inverse, 69,7 % estiment que les Canaris n’ont pas encore véritablement lancé leur saison. Un constat qui témoigne du manque de confiance persistant autour du club malgré cette embellie comptable.

Grenoble, un rendez-vous déjà important à La Beaujoire

Les deux dernières victoires ont certes apporté un peu d’air, mais elles ne semblent pas avoir totalement effacé les inquiétudes. Le prochain rendez-vous pourrait permettre au FC Nantes de confirmer cette reprise de dynamique. Les Canaris recevront Grenoble lundi à La Beaujoire, avec un coup d’envoi programmé à 20h45.

Face aux Isérois, les Canaris auront l’occasion de décrocher une troisième victoire consécutive et, surtout, de commencer à faire évoluer le regard de leurs supporters. Car les résultats parlent, mais la confiance ne se décrète pas. Au FC Nantes, il faudra désormais confirmer sur la durée pour convaincre un public qui attend encore de véritables garanties.