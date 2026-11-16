ASSE, FC Nantes : les Verts et les Canaris réussissent là où 6 clubs de Ligue 2 ont échoué !

L’ASSE et le FC Nantes ont validé leur billet pour le 8e tour de la Coupe de France, mais avec des fortunes bien différentes ! Si les Verts ont dû batailler pour éliminer Rumilly-Vallières (2-1), les Canaris ont fait le spectacle en écrasant leur adversaire (9-1). Deux qualifications précieuses alors que six clubs de Ligue 2 ont déjà pris la porte !

La Coupe de France réserve toujours son lot de surprises. Et cette édition 2026-2027 n’a pas dérogé à la règle ! Pour leur entrée en lice, plusieurs formations de Ligue 2 ont vécu un véritable cauchemar face à des adversaires pourtant largement inférieurs sur le papier.

De son côté, l’ASSE a bien failli rejoindre cette liste noire. Opposés à Rumilly-Vallières, pensionnaire de National 1, les Stéphanois ont longtemps été malmenés. Menés au score, les hommes d’Ian Cathro ont finalement renversé la situation grâce à deux buts inscrits en l’espace de deux minutes par Ben Old et João Ferreira.

Une victoire arrachée dans la douleur, mais qui prend une tout autre dimension au regard des nombreuses surprises du week-end.

Six clubs de Ligue 2 éliminés, Metz subit une énorme humiliation !

Comme le rapporte En Vert et Contre Tous, pas moins de six équipes de Ligue 2 ont été éliminées dès le 7e tour de la Coupe de France. Et certaines contre-performances ont de quoi faire trembler les pensionnaires du championnat.

La plus grosse sensation est venue du FC Metz. Les Grenats ont été battus (1-0) par Saint-Dié Kellermann, une modeste formation de Régional 1, soit quatre divisions plus bas ! Un véritable exploit pour les amateurs vosgiens.

Mais les Messins ne sont pas les seuls à avoir connu une énorme déconvenue. Guingamp a été sorti aux tirs au but par Lannion (N2), tandis que Boulogne-sur-Mer s’est incliné face à Saint-Ouen-l’Aumône (N2), sur le score de 1-0.

Les autres éliminés sont Dijon, battu par Orléans (1-2), Rodez, dominé par Versailles (3-2), et Dunkerque, lourdement défait par Quevilly-Rouen Métropole (0-3).

Six formations de Ligue 2 déjà éliminées et autant de rêves de Coupe de France envolés ! Un bilan qui souligne à quel point cette compétition peut se montrer impitoyable, même pour les équipes professionnelles.

L’ASSE évite le piège et peut rêver d’un beau parcours !

Dans ce contexte, la qualification de Saint-Étienne prend forcément une saveur particulière. Malgré une prestation loin d’être convaincante, les Verts ont su trouver les ressources nécessaires pour renverser leur adversaire et poursuivre leur aventure.

Un scénario qui rappelle que l’essentiel, en Coupe de France, reste avant tout de franchir les tours. Ian Cathro ne pourra évidemment pas se satisfaire du contenu proposé par ses joueurs, mais cette victoire permet à l’ASSE de rester engagée sur deux tableaux.

Les Stéphanois retrouveront désormais le FC Villefranche Beaujolais, pensionnaire de Ligue 3, lors du 8e tour, programmé le week-end des 28 et 29 novembre. Une nouvelle confrontation face à une équipe hiérarchiquement inférieure, qui nécessitera toutefois beaucoup plus de maîtrise pour éviter une nouvelle frayeur.

Car si six clubs de Ligue 2 ont déjà appris à leurs dépens que la Coupe de France ne pardonne rien, l’ASSE a encore toutes les cartes en main pour s’offrir une belle aventure. À condition de ne pas reproduire les mêmes erreurs face à Villefranche…