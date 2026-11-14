FC Nantes : le verdict est tombé pour Maxime Dupé en Coupe

Grégory Poirier va profiter du 7e tour de la Coupe de France pour offrir du temps de jeu à Maxime Dupé. Relégué sur le banc depuis plus d’un mois, le gardien de 33 ans sera titulaire dimanche face au Stade Castelbourgeois.

Dupé titulaire face au Stade Castelbourgeois

On vous en parlait vendredi : Grégory Poirier envisage de lancer plusieurs jeunes en Coupe de France, dans un contexte marqué par de nombreuses absences. Le technicien du FC Nantes a désormais confirmé un autre choix fort de son onze de départ.

Maxime Dupé gardera bien les buts des Canaris face au Stade Castelbourgeois, pensionnaire de Régional 1, dimanche 15 novembre à 14 heures. « Maxime Dupé sera titulaire, je n’ai pas de mal à le dire », a annoncé Poirier devant les médias, dans des propos rapportés par Morning Foot.

Cette décision vient récompenser l’investissement du portier nantais à l’entraînement. Son entraîneur considère également qu’il a retrouvé de la fraîcheur après une première partie de saison délicate.

Une première depuis près de deux mois

Cette rencontre à Vitré marquera le retour de Dupé à la compétition. Sa dernière apparition remonte au déplacement à Boulogne, le 19 septembre. Titulaire lors des sept premières journées de Ligue 2, l’ancien Toulousain a ensuite perdu sa place au profit de Patrik Carlgren.

Le Suédois s’est installé dans la cage nantaise le 10 octobre, lors de la réception du Stade de Reims. Il a depuis pris un net ascendant dans la hiérarchie. La titularisation de Dupé en Coupe de France ne constitue donc pas, à ce stade, une nouvelle inversion des rôles entre les deux gardiens.

Des chiffres à faire oublier

Maxime Dupé dispose néanmoins d’une occasion de relancer la concurrence. En sept matchs de championnat, le gardien de 33 ans a encaissé 13 buts et n’a conservé sa cage inviolée qu’à une seule reprise.

Les indicateurs de Data’Scout confirment ses difficultés. Avec un indice de 33 dans le profil de gardien relanceur, il occupe le 17e rang de Ligue 2. Il descend à la 20e place dans celui de gardien libéro, avec une note de 24. Dupé se situe aussi au 4e centile pour les buts évités et au 7e pour les arrêts.

Une carte à jouer pour la suite

Toutes les réalisations encaissées par le FC Nantes ne peuvent évidemment pas lui être imputées. Mais cette entame compliquée a pesé dans le choix de Poirier de confier les gants à Carlgren.

Face à un adversaire évoluant trois divisions plus bas, Dupé devra d’abord faire preuve de sérieux et aider les Canaris à franchir ce 7e tour. Une prestation convaincante lui permettrait aussi de rappeler qu’il reste une alternative crédible dans les buts nantais, même si Carlgren conserve pour l’heure une longueur d’avance.