FC Nantes : coups durs en série avant la Coupe de France 

Après sa solide victoire à Pau samedi dernier (2-0), le FC Nantes sera fortement diminué lors du 7e tour de Coupe de France contre Stade Castelbourgeois, ce dimanche (14h).

Le FC Nantes pensait pouvoir surfer sur sa belle victoire à Pau (2-0) pour aborder sereinement son entrée en lice en Coupe de France. Mais les Canaris pourraient rapidement déchanter.

Hachem et Robinet proches d’un forfait au FC Nantes

À trois jours du déplacement sur la pelouse du Stade Castelbourgeois, ce dimanche à 14h, Grégory Poirier doit faire face à une véritable hécatombe. Pas moins de neuf absences sont déjà annoncées, tandis que deux nouveaux forfaits se profilent.

La victoire obtenue à Pau samedi dernier avait pourtant redonné un peu d’air au FC Nantes. Solides et efficaces, les Canaris avaient signé un succès important en Ligue 2 (2-0), de quoi aborder leur rendez-vous en Coupe de France avec davantage de confiance.

Mais selon Tribune Nantaise, Ryad Hachem et Thomas Robinet se dirigeraient vers un forfait pour la rencontre face au Stade Castelbourgeois. Deux nouvelles incertitudes qui viennent alourdir une liste d’absents déjà particulièrement importante.

Neuf absents, un groupe du FC Nantes fortement diminué

Avec déjà neuf joueurs indisponibles, le FC Nantes pourrait donc se présenter avec un effectif très amoindri pour ce 7e tour de Coupe de France. Une situation loin d’être idéale pour Grégory Poirier, qui devra trouver les solutions nécessaires afin de composer un groupe compétitif malgré les nombreuses absences. Une absence d’autant plus préjudiciable que les supporters nantais sont interdits de déplacement ce dimanche à Vitré, en raison d’un arrêté préfectoral et ministériel.

La préparation de cette rencontre prend donc une tournure très compliquée. Après le bol d’air obtenu à Pau, le FC Nantes espérait poursuivre sur sa lancée. Il faudra finalement composer avec une infirmerie bien remplie et sans soutien dans les tribunes pour tenter de franchir ce premier obstacle dans la compétition.