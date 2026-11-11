FC Nantes : le piège breton est déjà prêt pour les Canaris

Le Stade Castelbourgeois s’apprête à défier le FC Nantes au 7e tour de la Coupe de France. Après avoir éliminé deux clubs de National 1, la formation de Régional 1 refuse de considérer cette affiche comme une simple récompense.

Le FC Nantes était le tirage rêvé

À Châteaubourg, le tirage au sort a provoqué une véritable vague d’enthousiasme. Parmi les adversaires possibles, le FC Nantes représentait, avec l’ASSE, l’une des deux affiches les plus prestigieuses. « On n’aurait pas pu rêver mieux pour être honnête. C’était la boule qu’on voulait tirer », confie Alban Sauvage dans un entretien accordé à Tribune Nantaise.

L’attaquant de 30 ans raconte avoir suivi le tirage sur son téléphone alors qu’il réalisait des travaux avec son beau-père. L’apparition du nom du Stade Castelbourgeois a immédiatement déclenché les cris des deux hommes. L’euphorie passée, les Bretons ont toutefois tenu à remettre le championnat au centre de leurs préoccupations.

Deux clubs de National 1 déjà éliminés

Le FC Nantes est prévenu : son futur adversaire a déjà fait tomber deux formations de National 1. Après des débuts difficiles contre La Vitréenne puis Basse-Vilaine, le pensionnaire de R1 a dominé Dinan-Léhon (2-1) avant d’écarter Locminé aux tirs au but.

Deux performances bâties sur la force collective et les ajustements tactiques de l’entraîneur. Alban Sauvage insiste surtout sur l’attitude affichée par ses partenaires : « On n’a pas eu ce sentiment d’infériorité. » Une donnée importante avant de se mesurer à un club professionnel, même si l’écart de niveau sera cette fois beaucoup plus conséquent.

Faire durer le suspense face aux Canaris

Le plan castelbourgeois est déjà tracé. Il s’agira de rester solide lors des premières minutes, puis d’avancer étape par étape pour conserver un score serré le plus longtemps possible. « Même si on a un infime pourcentage de chances de se qualifier, on y croit. On va jouer pour se qualifier », prévient l’avant-centre.

Alban Sauvage ne fait d’ailleurs pas d’un but personnel une priorité. Entre marquer et être éliminé ou rester muet et poursuivre l’aventure, son choix est vite fait : la qualification passe avant tout. Le FC Nantes devra donc composer avec un groupe pleinement mobilisé autour d’un possible exploit.

Une ascension express depuis la fusion

Né de la fusion de deux clubs de Châteaubourg il y a cinq ans, le Stade Castelbourgeois a rapidement gravi les échelons. Parti de Division 1, il a rejoint successivement la R3, la R2 puis la R1, où son équipe première évolue depuis deux saisons.

Cette affiche récompense aussi une structure familiale, portée par une fréquentation en hausse et quatre équipes seniors. Supporter du Stade Rennais, Alban Sauvage refuse enfin de transformer ce rendez-vous en derby par procuration. Pour lui, il s’agit simplement de la magie de la Coupe : un club amateur face à l’un des monuments du football français.