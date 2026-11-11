FC Nantes : le réveil de son attaquant change la donne pour la remontée

Longtemps freiné par une blessure, Killian Corredor a retrouvé toute son influence lors de la victoire du FC Nantes à Pau (0-2). Buteur et passeur décisif, l’ancien Ruthénois dispose du profil pour devenir l’un des hommes forts de Grégory Poirier.

Corredor débloque enfin son compteur

Le FC Nantes attendait une réaction après quatre rencontres sans victoire. Elle est arrivée samedi sur la pelouse de Pau, où les Canaris ont fait tomber une formation qui restait sur cinq succès consécutifs. Titularisé à la pointe de l’attaque avec Ignatius Ganago et Thomas Robinet, Killian Corredor a largement contribué à ce résultat.

L’attaquant de 26 ans a ouvert le score sur penalty à la 26e minute avant d’offrir le deuxième but à Louis Leroux, peu après la pause. Une prestation complète qui rappelle les débuts réussis de celui dont l’arrivée au FC Nantes avait été officialisée durant l’intersaison.

Corredor avait signé un doublé contre Rodez dès la première journée de Ligue 2. Une blessure avait ensuite brisé son élan et compliqué son retour à la compétition. Avant ce déplacement dans le Béarn, il n’avait pas encore retrouvé l’efficacité affichée lors de ses premiers pas sous le maillot nantais.

Les chiffres confirment un net rebond

Selon l’analyse publiée par Morning Foot, son indice de performance Data’Scout a atteint 81 à Pau. Il s’était auparavant limité à 47 contre Reims, 48 face à Dunkerque, 36 contre l’ASSE puis 40 face à Clermont. L’écart illustre l’influence retrouvée de l’ancien Ruthénois.

Les données mettent également en lumière un profil adapté aux demandes de Grégory Poirier. Corredor figure au cinquième rang des faux numéros neuf de Ligue 2 et à la huitième place parmi les attaquants de pressing. Il atteint surtout le 96e centile pour les distances parcourues à haute intensité et le 91e pour les courses effectuées à ce rythme.

Un profil précieux pour le jeu nantais

Tout n’est pas encore réglé. Avec un 23e centile pour les touches de balle dans la surface adverse, Corredor doit notamment gagner en présence dans les zones de finition. Sa capacité à placer ses partenaires en situation de frappe reste elle aussi perfectible.

Sa mobilité, son volume de course et sa participation au jeu collectif peuvent toutefois compenser ces limites. « Je me fiche des statistiques, je ne vais pas vous mentir. Si je peux aider l’équipe en marquant, je le fais. Si je peux l’aider en faisant des passes décisives, je le fais. Mais il n’y a pas que ça », a-t-il expliqué après la rencontre.

Une place de titulaire à consolider

Avec trois buts et une passe décisive en huit apparitions de Ligue 2, Corredor marque des points dans la concurrence offensive. Son match à Pau ne suffit pas à effacer plusieurs semaines difficiles, mais il lui offre une base solide pour s’installer durablement dans le onze.

Pour un FC Nantes encore en quête de régularité, le retour en forme de son attaquant constitue surtout une option supplémentaire dans la course à la remontée. Il lui reste désormais à confirmer ce déclic dès les prochaines journées.