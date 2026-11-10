FC Nantes : un petit miracle se profile pour les supporters avant la Coupe de France ! 

Le match du 7e tour de la Coupe de France opposant le Stade Castelbourgeois au FC Nantes pourrait finalement être diffusé.

Pas de trêve pour les Canaris cette semaine. Le FC Nantes s’apprête à faire son entrée en lice en Coupe de France et se déplacera sur la pelouse du Stade Castelbourgeois, pensionnaire de Régional 1, le dimanche 15 novembre à 14 heures. Une rencontre qui marquera le début du parcours nantais dans la compétition.

Plusieurs chaînes intéressées par le match du FC Nantes !

Mais une question préoccupait déjà les supporters du FC Nantes : pourront-ils suivre ce rendez-vous à la télévision ? La réponse pourrait finalement être positive. La mauvaise nouvelle est venue hier de beIN SPORTS. Le diffuseur a confirmé qu’aucune rencontre du 7e tour ne serait retransmise sur ses antennes. Une décision qui privait notamment les supporters nantais ne pouvant pas effectuer le déplacement d’une solution pour regarder leur équipe.

Un espoir vient toutefois de renaître. Selon Emmanuel Merceron, plusieurs chaînes seraient actuellement en discussion avec le FC Nantes pour diffuser la rencontre face au Stade Castelbourgeois. « Plusieurs chaînes TV sont en discussions avec le FCN pour diffuser le match », indique-t-il sur X. Une annonce encourageante, même si aucun accord n’a encore été officialisé.

Une diffusion encore à confirmer pour le FC Nantes

Le dossier reste donc ouvert. Une retransmission pourrait permettre aux supporters des Canaris de suivre cette entrée en lice en Coupe de France, malgré le choix de beIN SPORTS de faire l’impasse sur ce tour. En revanche, les nouvelles sont moins réjouissantes du côté de la radio.

Toujours selon Emmanuel Merceron, aucun direct radiophonique ne semblait prévu au moment de son intervention. Le petit miracle est donc possible, mais il faudra encore patienter avant de connaître le nom du diffuseur et les modalités de retransmission. Pour les supporters du FC Nantes, l’espoir est en tout cas bien réel.