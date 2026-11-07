FC Nantes : Poirier viré en cas de défaite à Pau ? La réponse des Kita est tombée !

Malgré une situation sportive préoccupante, Grégory Poirier conserve pour l’instant la confiance des dirigeants nantais, mais le temps pourrait jouer contre lui si les mauvais résultats se poursuivent.

Grégory Poirier n’est pas encore sur la sellette au FC Nantes. Pourtant, la situation de l’entraîneur des Canaris commence à devenir préoccupante. Arrivé fin août pour succéder à Michel Der Zakarian, le technicien n’a remporté que deux de ses huit premiers matches de Ligue 2. Un bilan insuffisant qui commence à peser, alors que les ambitions de montée s’éloignent.

Pour le moment, la famille Kita ne semble toutefois pas envisager de changement immédiat sur le banc. Même un mauvais résultat lors du déplacement à Pau, ce samedi soir, ne devrait pas remettre directement en cause l’avenir de l’entraîneur nantais. Sa position reste donc préservée à court terme.

Grégory Poirier sous pression après la trêve ?

La situation pourrait néanmoins évoluer si les difficultés du FC Nantes venaient à s’installer durablement. Comme le souligne L’Équipe, l’enchaînement des contre-performances pourrait finir par peser dans l’esprit de la famille Kita. Une accumulation de mauvais résultats serait difficilement acceptable pour les dirigeants, particulièrement au regard des objectifs affichés en début de saison.

Le déplacement à Pau représente ainsi un rendez-vous important, même si l’avenir de Poirier ne se joue pas sur cette seule rencontre. Après quatre matches consécutifs sans victoire, les Canaris doivent rapidement retrouver une dynamique positive.

La prochaine période sera donc déterminante pour le technicien. S’il conserve aujourd’hui la confiance de sa direction, il devra rapidement apporter des réponses sur le terrain. Car si les résultats ne s’améliorent pas après la trêve, la question de son maintien sur le banc nantais pourrait progressivement prendre de l’ampleur.